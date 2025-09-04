Atentan contra juez de control en Tula, Hidalgo

por | Sep 3, 2025 | Seguridad |

Sujetos armados atentaron contra el juez de control Víctor N, en el municipio de Tula Hidalgo, mientras el funcionario se trasladaba a bordo de su unidad móvil.

Foto: Poder Judicial del estado de Hidalgo en Facebook.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle General Francisco Villa, al momento en que la víctima, que conducía un vehículo compacto, fue atacada a balazos, por un grupo de sujetos quienes le cerraron el paso.

Debido a los impactos de bala, el juez perdió el control de su vehículo y se impactó contra las casas del lugar.

Elementos de emergencia acudieron al lugar y lo trasladaron al hospital Tula-Tepeji, donde se reporta con estado grave.

El funcionario sufrió disparos en el brazo y en el abdomen, además de golpes en el rostro y en el cuerpo por el impacto de la unidad.

Al respecto, elementos de seguridad municipal y estatal implementaron un operativo de búsqueda, sin embargo, hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos.

Te puede interesar:

Fallece presidente municipal de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca

Puebla y Guerrero fortalecen seguridad en los límites territoriales

Alcalde de Uruapan activa código rojo tras detención de líder del CJNG