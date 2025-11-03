Desaparece ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

La madrugada del 2 de noviembre, el ex alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, desapareció; autoridades federales y estatales ya comenzaron su búsqueda, así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Foto: Alejandro Correa en Facebook.

En conferencia de prensa, Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, detalló que el ex funcionario acudió al municipio del oriente la tarde del 1 de noviembre, sin embargo, dos horas después, familiares perdieron comunicación con él y procedieron a levantar la denuncia.

“Ayer acudió un familiar a presentar una denuncia por posible desaparición, en el transcurso del día, con base en la referencia señalada, el ex alcalde salió a Ciudad Hidalgo a una actividad social en la zona y alrededor de la 1 de la mañana se perdió comunicación con él”, indicó.

Lee: Violencia en Michoacán. Asesinan a presidente municipal de Uruapan

Al respecto se emitió un alerta, por lo que ya hay personal de la fiscalía realizando recorridos en la zona y existe un video, sin embargo, se debe esperar a esclarecer las investigaciones.

Como señas particulares, el ex edil tiene una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, y otra en la ceja derecha. Además, tiene un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda “No temas porque estoy contigo”.

El ex funcionario fue edil del municipio en el periodo 2018-2021, y se consolidó con un perfil joven en el partido de Morena con gestión administrativa y desarrollo turístico.

