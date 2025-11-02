Violencia en Michoacán. Asesinan a presidente municipal de Uruapan

En el estado de Michoacán se vivió una jornada de violencia este sábado 01 de noviembre, al ser asesinado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora Chávez, fundador de los extintos grupos de autodefensa.

La noche del sábado, Manzo Rodríguez falleció tras ser víctima de un ataque armado en el Centro Histórico de Uruapan, Michoacán. El hecho ocurrió minutos después de las 20:00 horas, cuando el edil estaba en el tradicional Festival de Velas, como parte de la celebración del Día de Muertos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, difundida a través de redes sociales, luego de los hechos, se estableció un dispositivo de seguridad en coordinación con autoridades estatales y federales.

“Luego de los hechos registrados en el municipio de Uruapan, se confirma que no hay civiles heridos. En la zona nuestro Secretario, Juan Carlos Oseguera Cortés, encabeza el dispositivo de seguridad en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, señala la instancia de seguridad en su cuenta de X.

“Fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida“.

Autoridades condenan atentado

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó el atentado, al tiempo que destacó el operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.

“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida”, señaló el mandatario estatal.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó “con absoluta firmeza el vil asesinato” del alcalde de Uruapan luego de reunirse de manera extraordinaria con el gabinete de seguridad.

Señaló en redes sociales que convocó la mañana de este domingo 02 de noviembre, a su equipo de seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad.

“Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal”, dijo Sheinbaum.

Muere a balazos sobrino de Hipólito Mora

En tanto, Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora Chávez, fundador de los extintos grupos de autodefensa en Michoacán, murió a balazos junto con su esposa en el poblado de La Ruana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado, que Torres Mora fue abatido la noche del viernes con su esposa Blanca N, tras presuntamente agredir a balazos a un grupo de agentes de la Guardia Civil (Policía Estatal) y del Ejército Mexicano, en la calle Mártires de Uruapan, en La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.

Sin embargo, Guadalupe Mora, tío de Alejandro Torres, atribuyó el atentado al grupo criminal de Los Viagras.

