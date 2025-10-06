Detienen a cuatro ex funcionarios del ayuntamiento de Durango 

La Fiscalía Anticorrupción detuvo a cuatro ex funcionarios de primer y segundo nivel del municipio de Durango, por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La Policía Investigadora de Delitos de Corrupción cumplimentó cuatro órdenes de aprehensión contra Felipe de Jesús N, es director municipal de Administración y Finanzas; Carlos Eduardo N, ex subdirector administrativo y de egresos; María Luisa N, ex jefa del departamento de ejercicio presupuestal y Beatriz N, ex auxiliar contable.

Luego de la investigación ministerial, se estableció que los ex servidores públicos, pertenecientes a la administración municipal 2016-2019, tenían bajo su responsabilidad la administración y el manejo de los recursos económicos del Ayuntamiento de Durango.

En tanto, durante el ejercicio de sus funciones, autorizaron y efectuaron pagos a diferentes empresas, sin que existiera la documentación comprobatoria que la normativa exige para acreditar la legalidad de dichas erogaciones, dispersando indebidamente estos recursos desde las cuentas del municipio, ocasionando con estas acciones un daño al erario.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas luego de ser emitidas por el Juez de Control, a petición del Ministerio Público Especializado, quien, con el respaldo de las pruebas periciales e inteligencia, integró los elementos que permitieron establecer la probable responsabilidad de los ex servidores públicos en el delito investigado.

Luego de su detención fueron ingresadas al Centro de Reinserción Social número 1, quedando a disposición del Juez de Control, para determinar su situación jurídica.

