Llegan a Uruapan más de 200 elementos de la Guardia Nacional

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, anunció la llegada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional, así como de la presencia del Ejército en el municipio para apoyar en el combate de delitos federales.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Uruapan informó que tras una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se acordó fortalecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno para enfrentar el tema de seguridad.

“Hemos logrado que se envíe el apoyo de más de 200 elementos de la Guardia Nacional para que se hagan cargo de los filtros de seguridad en las entradas y salidas de Uruapan para apoyar en el combate de delitos federales”, indicó.

Por otra parte, en el tema de obra pública, mencionó que se logró gestionar un paquete que asciende a una inversión de más de 300 millones de pesos adicionales al presupuesto para 2026 en Uruapan.

Como obras proyectadas a realizarse el siguiente año destacó la continuidad de las etapas de pavimentación de la avenida Paseo de la Revolución hasta el entronque a Zumpimito.

Además, se prevé la continuación de la construcción de los nuevos edificios para oficinas administrativas de la presidencia municipal y el DIF Uruapan en la avenida Chiapas.

Asimismo, la pavimentación de avenidas importantes como Paseo Lázaro Cardenas hasta la glorieta de la Facultad de Agrobiologia.

“Estaremos dando seguimiento y atentos para que se cumpla al 100 por ciento estos compromisos con el pueblo de Uruapan y de ser necesario volveremos a hacer un llamado para que se atienda la problemática en el municipio”, añadió.

En Uruapan, combate a la corrupción y fortalecimiento de la policía para abatir la inseguridad: Carlos Manzo