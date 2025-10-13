Tabasco y Oxxo instalan botón de emergencia para mujeres

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco y Tiendas Oxxo firmaron un convenio para que en las más de 300 tiendas de esta cadena comercial en la entidad, se instalen botones de emergencia para mujeres en riesgo.

El acuerdo fue firmado por el titular de la SSPC, Serafín Tadeo Lazcano y Víctor Manuel Izquierdo Orosio, gerente senior Región Tabasco de la empresa.

Ambos buscan fortalecer las acciones en materia de prevención y atención con perspectiva de género en el territorio. Además, contempla videovigilancia con conexión en tiempo real al C4 a las tiendas OXXO de los 17 municipios de la entidad.

En su intervención, Javier May Rodríguez, gobernador de la entidad, detalló que el programa Punto Seguro brindará auxilio a mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

“Este convenio constituye un compromiso con la paz, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Reiteramos a las mujeres tabasqueñas que no están solas”, expresó.

Víctor Manuel Izquierdo Orosio, gerente senior Región Tabasco de OXXO, reconoció el esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado para generar espacios seguros y libres de violencia, subrayando que cada tienda funcionará como un refugio, con personal previamente capacitado por la SSPC.

La suma de esfuerzos entre gobierno, empresas y sociedad es la vía para transformar realidades y garantizar entornos de respeto y protección”, sostuvo.

