Ahorrar agua, ayudará a reducir el riesgo de quedarnos sin ella: SACMEX

De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) la dotación promedio de agua potable en las 16 alcaldías, es de 150 litros por habitante al día; sin embargo, una persona en la capital consume en promedio 380 litros de agua diariamente.

Lo que representa una cifra mayor a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el uso de 100 litros al día, o sea cinco o seis cubetas para satisfacer necesidades tanto de consumo como de higiene.

Además, la OMS estima que, en 2030, miles de millones de personas podrían quedarse sin acceso a servicios de agua potable por lo que se exhorta a la ciudadanía a hacer buen uso de este recurso, cuidarla y ahorrarla.

Por tal situación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace las siguientes recomendaciones para el ahorro del agua:

En el hogar: cocina tus alimentos con menos agua y reutilízala para realizar otras tareas; ten a la mano el contacto de las autoridades locales para reportar fugas y deficiencias en el suministro.

Sanitario: revisa periódicamente que el flotador esté funcionando correctamente, que el agua no se fugue por el rebosadero y que la tapa o cono sellen bien; instala sanitarios de bajo consumo; no uses el sanitario como basurero.

Fugas: revisa los empaques de sus llaves al menos dos veces por año, si lo necesitan o tiran agua cámbielos.

Limpieza personal: dúchate en 5 a 10 minutos máximo y cierra la llave mientras te enjabonas; usa regaderas de bajo consumo; junta el agua en una tina mientras sale el agua caliente, la puedes reutilizar para regar plantas o en el sanitario.

Limpieza en casa: enjabona los platos en una sola tanda no de uno en uno así ahorrarás hasta 25 litros de agua por enjuague; evita arrojar aceite o grasas a la coladera, ello ocasiona taponamientos y costosas reparaciones.

Lavandería: utiliza cargas completas en la lavadora; utiliza las cantidades de detergente o suavizantes indicadas por el fabricante, lee las instrucciones, así ahorrarás agua.

