Aumentan tarifas de transporte en CDMX

El titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Héctor Ulises García Nieto, anunció un ajuste tarifario para el transporte público de la Ciudad de México.

Foto: Gobierno de la CDMX.

El aumento autorizado de $1.50 tiene como propósito fortalecer la calidad del transporte, al permitir la renovación de unidades, el mantenimiento de la flota existente, la capacitación de las y los conductores, y avanzar hacia un sistema más sustentable y ordenado.

“Reconocemos que este incremento representa un sacrificio, y es por ello, que trabajaremos porque cada centavo se vea reflejado, sobre todo en la seguridad de cada traslado, por ello, enunciamos las siguientes reglas que deberán ser cumplidas por el gremio transportista” señaló.

Lee: CDMX endurece medidas para transporte de materiales peligrosos

En su intervención, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, destacó el compromiso de fortalecer este tipo de transporte, siendo la Capital del país un referente de movilidad que protege los bolsillos de las personas que aquí se trasladan.

“Creemos que se debe mejorar la calidad del transporte público concesionado y no concesionado; también decir que la Ciudad de México continúa siendo la ciudad con menor tarifa de transporte entre las principales ciudades de México que tienen tarifas más grandes”, expresó.

El aumento a las tarifas de transporte entró en vigor el pasado 31 de octubre, y la Secretaría de Movilidad se comprometió a que no haya exceso por parte de los transportistas, además, trabajarán en coordinación para que cada vez haya un mejor servicio.

Te puede interesar;

Bajan más de 12% delitos de alto impacto en CDMX: Clara Brugada

En CDMX, diputados proponen “Come Móvil” fuera de penitenciarías

En CDMX, diputados piden capacitación en igualdad de género a aspirantes a cargos públicos