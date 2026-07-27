En Aguascalientes se invierten 1.6 mdp para mejorar el suministro de agua 

El Gobierno Municipal de Aguascalientes puso en marcha un proyecto de rehabilitación de la red de agua potable en el fraccionamiento Torres de San Francisco, con una inversión superior a 1.6 millones de pesos, con el objetivo de mejorar el suministro del servicio para las familias del sur de la ciudad.

Foto: Municipio de Aguascalientes.

El presidente municipal, Leonardo Montañez, informó que los trabajos se realizan en la calle San Cristóbal de las Casas, en el tramo comprendido entre la avenida Mahatma Gandhi y la calle Amanecer, donde se renovará la infraestructura hidráulica para garantizar un servicio más eficiente y reducir las pérdidas de agua por fugas.

A través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) se lleva a cabo la sustitución de 500 metros lineales de tubería de agua potable, así como el reemplazo de 56 tomas domiciliarias, acciones que forman parte de la estrategia municipal para fortalecer el abastecimiento del vital líquido.

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Las autoridades explicaron que la infraestructura existente había concluido su vida útil, por lo que su renovación permitirá disminuir las fugas y mejorar el desempeño de la red de distribución. Además, los trabajos contemplan acciones de rehabilitación y mantenimiento para incrementar la eficiencia del sistema.

Para la ejecución de la obra, el municipio destinó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), con una inversión total de 1 millón 649 mil 303 pesos.

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