Monterrey se suma a convenio para planear desarrollo urbano del tren Saltillo–Nuevo Laredo

El Gobierno de Monterrey, Nuevo León, se integró al convenio de colaboración para elaborar estudios de ordenamiento territorial y gestión del suelo en torno al proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo.

Foto: Municipio de Monterrey.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, participó en la firma del Acuerdo de coordinación, así como en la sesión de arranque de los estudios del proyecto. Estos últimos, permitirán planificar el crecimiento urbano en las zonas por donde atravesará la nueva infraestructura ferroviaria, conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Durante el evento, De la Garza destacó el impacto que este tipo de proyectos tiene en el desarrollo regional, al impulsar la conectividad, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de la población.

“Este esfuerzo de comunicación, de vías de comunicación, como lo es el ferrocarril, desarrolla económicamente, atrae la inversión, eleva la calidad de vida de los ciudadanos que viven en cada una de estas regiones y nos permite trasladar, de forma muy rápida, mercancías, personas, en fin”, resaltó el edil.

En el convenio participan el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León y los municipios de Monterrey, Anáhuac, Bustamante, García, Escobedo, Lampazos, San Nicolás, Salinas Victoria, Santa Catarina y Villaldama.

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El proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo contempla la construcción de 395.77 kilómetros de vía férrea para el transporte de pasajeros y forma parte de la primera etapa de expansión del sistema ferroviario impulsado por el Gobierno federal.

La ruta considera estaciones y paraderos en Derramadero, Saltillo Centro, Ramos Arizpe, García, Santa Catarina, Monterrey Centro, Las Torres, Bustamante, Anáhuac y Nuevo Laredo Centro, fortaleciendo la conectividad entre Coahuila y Nuevo León.

De acuerdo con las proyecciones del proyecto, una vez que entre en operación atenderá una demanda aproximada de 5.5 millones de viajes al año, lo que contribuirá a mejorar la movilidad regional y a impulsar la actividad económica en las comunidades por donde circulará el tren.

En la firma del convenio también participaron autoridades federales, estatales y municipales, además de representantes de diversas instituciones.

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