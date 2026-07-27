Premios a las mejores prácticas 2026: reconocimiento a la innovación y el desarrollo local

La revista Alcaldes de México se prepara para la entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en la que se reconocen aquellas políticas públicas por parte de las administraciones municipales y estatales, que implican la transformación y el bienestar en las ciudades y comunidades.

Fotos: Rosalía Morales / Alcaldes de México.

En el marco del 17 aniversario de la publicación, se otorgará el premio a 32 casos de éxito de municipios de toda la república en áreas relacionadas con movilidad y urbanización, infraestructura, finanzas y economía, educación, desarrollo social, sustentabilidad, entre otros.

La gestión pública requiere, hoy día, de una planeación, organización y estructura innovadora, que considere acciones y proyectos inclusivos, sostenibles, con la aplicación de nuevas tecnologías y procesos de digitalización. Ese es el reto para quienes están al frente de las administraciones.

El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales es un evento único en su tipo, en el que reúnen presidentes municipales y gobernadores de todo el país, sin distinción de partido político, cuyas administraciones destacan por ejecutar proyectos innovadores en beneficio de la ciudadanía.

A lo largo de más de una década, Alcaldes de México ha realizado la premiación, misma que busca identificar estrategias que a su vez, puedan retomarse y ser ejemplo para otras administraciones en el ámbito público local.

Es difundir y reconocer lo que se hace mejor en lo local, para que sirva de inspiración y ejemplo en otras comunidades y regiones, ha destacado en su momento, la Presidenta Ejecutiva de Alcaldes de México, Gladis López Blanco.

Más de 40 reconocimientos en premios 2025

En 2025, se otorgó el reconocimiento a más de 40 administraciones municipales y estatales por sus políticas públicas sobresalientes. Recibieron el galardón 38 municipios y tres estados en los bloques temáticos de turismo, gobernanza, calidad de vida, servicios públicos, desarrollo económico y finanzas. Autoridades locales destacan la importancia de reconocer las buenas prácticas de gobierno, con el fin de impulsar el crecimiento de las ciudades y planear los proyectos hacia futuro.