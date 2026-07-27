Ecatepec deja top 10 de los municipios con mayor percepción de inseguridad: INEGI

Ecatepec dejó de formar parte del grupo de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Foto: Municipio de Ecatepec.

Los datos publicados por el organismo muestran una mejora en la percepción ciudadana sobre la seguridad en el municipio mexiquense, uno de los más poblados del país y que históricamente había figurado entre las localidades con mayores niveles de percepción de inseguridad.

Tras la difusión de los resultados de la ENSU, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec destacó, a través de sus canales oficiales, que el municipio salió del top 10 nacional de ciudades con mayor percepción de inseguridad.

La dependencia municipal informó que la percepción de inseguridad registró una disminución de 3.8 puntos porcentuales respecto a la medición anterior y que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, la mejora acumulada fue de 8.9 puntos porcentuales.

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El gobierno municipal atribuyó estos resultados a la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como al fortalecimiento de operativos como Red Violeta, Transporte Seguro y Moto Segura, orientados a prevenir delitos y reforzar la presencia policial en zonas prioritarias.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que estos indicadores reflejan un avance en materia de seguridad pública, aunque aseguró que las acciones para recuperar la tranquilidad de las y los habitantes de Ecatepec continuarán de manera permanente.

¿Cómo funciona la ENSU del INEGI?

La ENSU, del INEGI, evalúa trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más que reside en las principales ciudades del país y constituye uno de los principales indicadores para medir la confianza ciudadana respecto al entorno donde vive.

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