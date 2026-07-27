Álvaro Obregón reduce los delitos de alto impacto y lidera baja de homicidios en CDMX

La alcaldía Álvaro Obregón reportó una reducción de 9.65 por ciento en los delitos de alto impacto y una disminución de 32.26 por ciento en los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026, resultado que la posiciona como la demarcación con la mayor baja de este delito en la Ciudad de México.

Foto: Alcaldía Álvaro Obregón.

Durante una conferencia, el alcalde Javier López Casarín presentó los resultados de la Estrategia Integral de Seguridad 360 ÁO, implementada entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, la cual, señaló, se basa en la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia capitalina y las fuerzas federales.

El edil explicó que la estrategia también incorpora acciones de proximidad social, prevención del delito y recuperación de espacios públicos, además del fortalecimiento operativo de la policía de la alcaldía.

Como parte de este modelo, la administración incorporó 125 nuevas patrullas, de las cuales 110 son tipo pick up, 15 híbridas y cuatro grúas, con lo que se triplicó la capacidad de patrullaje en las 251 colonias, barrios y fraccionamientos de Álvaro Obregón.

Asimismo, destacó que la demarcación obtuvo la mejor calificación en eficiencia policial de la Ciudad de México y mantiene el programa Gobernar de Noche, mediante el cual se supervisan directamente en territorio los servicios públicos y las acciones de seguridad.

Mientras se desarrollaba la conferencia, elementos de la policía adscrita a la alcaldía detuvieron a un hombre señalado por el delito de tentativa de homicidio en la colonia Parque Tarango. De acuerdo con el reporte oficial, los agentes atendieron un llamado del C2 Poniente por un caso de violencia familiar y aseguraron al presunto agresor, quien habría amenazado con un machete a su expareja dentro de un parque. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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Además de presentar los avances en materia de seguridad, López Casarín informó que la Feria de las Flores 2026 concluyó con una asistencia superior a 102 mil 800 personas y una derrama económica estimada de entre 130 y 140 millones de pesos.

El alcalde señaló que esta edición incorporó por primera vez a Marruecos como país invitado, además de un circuito de museos, actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, instalaciones artísticas en La Bombilla y talleres ecológicos, acciones que contribuyeron a fortalecer la participación ciudadana y la actividad económica en la demarcación.

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