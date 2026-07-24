En Tijuana concluyen cursos de oficios que promueven el autoempleo

El Ayuntamiento de Tijuana concluyó una nueva generación de talleres productivos con la graduación de 156 alumnas y alumnos que recibieron capacitación en diversos oficios, con el objetivo de fortalecer el autoempleo, impulsar el emprendimiento y contribuir a mejorar la economía de las familias.

Foto: Municipio de Tijuana.

La ceremonia de clausura, realizada a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tijuana), reunió a las personas que finalizaron su formación en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), espacios donde se ofrecen herramientas para desarrollar habilidades con potencial de generar ingresos.

La secretaria de Bienestar, Wendy Ontiveros González, destacó que estos cursos forman parte de la estrategia del gobierno del presidente municipal, Abdiel Gutiérrez Coronado, para ampliar las oportunidades de desarrollo de la población.

Los egresados concluyeron alguno de los 18 talleres impartidos por DIF Tijuana, entre ellos repostería, panadería, barbería, cultura de belleza, técnicas de spa, corte y confección, arte en uñas, elaboración de velas aromáticas, jabones de glicerina, globoflexia, envoltura de regalos, bisutería y elaboración de piñatas, conocimientos que podrán convertir en proyectos de autoempleo o nuevos negocios.

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La encargada de despacho de DIF Tijuana, Cynthia Lucía Rubio Plascencia, subrayó el valor de este esfuerzo para quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales.

«Cada constancia que reciben representa mucho más que la conclusión de un curso; simboliza el esfuerzo, la perseverancia y la decisión de seguir preparándose para construir un mejor futuro para ustedes y sus familias», expresó.

Durante el acto, Blanca Obdulia Torres, instructora con 38 años de trayectoria, reconoció la dedicación de los graduados y los exhortó a continuar capacitándose para fortalecer su desarrollo personal y profesional.

En representación de la generación, Delia Yanira Valenzuela Castro, egresada del Centro de Desarrollo Comunitario Guaycura, agradeció a DIF Tijuana por brindar espacios de aprendizaje accesibles para la comunidad y afirmó que la experiencia demuestra que nunca es tarde para adquirir nuevas habilidades y emprender.

Actualmente, DIF Tijuana opera nueve Centros de Desarrollo Comunitario distribuidos en las delegaciones San Antonio de los Buenos, La Presa Este, Cerro Colorado, La Mesa y Otay Centenario, donde se ofrecen programas y talleres orientados a fortalecer las capacidades productivas de la población y promover el bienestar de las familias.

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