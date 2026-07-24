Operativo Enjambre ha dejado 60 detenidos en el Estado de México, SSPC destaca la desarticulación de redes criminales

El Gabinete de Seguridad informó que el Operativo Enjambre ha dejado 60 personas detenidas en el Estado de México, así como 22 servidores públicos sentenciados por sus vínculos con organizaciones criminales.

Foto: SSPC en X.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que entre los funcionarios involucrados se encuentran presidentes municipales, directores de seguridad y otros servidores públicos.

“Gracias a esta operación se han desarticulado redes criminales y sólo en el Estado de México han sido detenidas 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos”, dijo durante la Mesa de Seguridad realizada el pasado miércoles en Toluca.

“También se han desarrollado operaciones relevantes como ‘Liberación’ para combatir esquemas de extorsión que afectaban a comerciantes y productores”, expuso.

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García Harfuch señaló que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, las autoridades lograron la detención de 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto en la entidad. Asimismo, fueron asegurados más de mil 300 kilogramos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos.

“Estos resultados reflejan una estrategia basada en inteligencia, investigación, pero sobre todo una coordinación operativa que nos ha permitido afectar a las estructuras criminales y dar un auxilio más rápido cuando hay llamadas al C5, detener objetivos prioritarios y fortalecer la seguridad de las familias mexiquenses”, señaló.

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