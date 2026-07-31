Aunque no fue una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ayuntamiento de Morelia realizó el conversatorio «Morelia Post Mundial 2026», donde autoridades, empresarios y especialistas analizaron los efectos que tuvo la justa deportiva en el municipio y en el estado.

Foto: Ayuntamiento de Morelia.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), respondió a la estrategia de la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, por generar espacios de diálogo con distintos sectores para diseñar políticas públicas orientadas al desarrollo económico.

La titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que este tipo de ejercicios permiten evaluar las experiencias derivadas de eventos internacionales y preparar a la ciudad para aprovechar futuras oportunidades de crecimiento.

Durante el conversatorio, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, recordó que México recibió alrededor de cinco millones de visitantes durante la Copa Mundial, lo que impulsó actividades económicas vinculadas al turismo, los servicios y la gastronomía.

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, informó que las celebraciones de los encuentros de la Selección Mexicana concluyeron con saldo blanco, resultado de los operativos implementados por las autoridades municipales.

Uno de los datos más relevantes fue presentado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (Canaco Servytur), Oliverio Cruz Gutiérrez, quien señaló que la Copa Mundial generó una derrama económica nacional de 65 mil millones de pesos, mientras que Michoacán obtuvo una derrama estimada de 524 millones de pesos, concentrada principalmente en restaurantes, bares y negocios del sector servicios.

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A ello se sumó el crecimiento registrado en el Aeropuerto Internacional de Morelia. Su director, Luis Raúl Benítez Cruz, informó que, aun sin albergar partidos mundialistas, la terminal aérea incrementó 12 por ciento el flujo de pasajeros durante el periodo del torneo, reflejo del dinamismo que generó el evento en la región.

El análisis también incorporó la visión del sector privado y académico. Participaron Ana Cristina Ledesma, presidenta de Mujeres Empresarias del Estado de Michoacán; Mariel de Loreto Amarillas, especialista en Relaciones Internacionales; y Christian Gutiérrez Alonso, licenciado en Ciencias Políticas, quienes abordaron temas relacionados con el impacto económico, la movilidad y el desarrollo empresarial.



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