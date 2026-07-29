Cuernavaca invierte 7.3 mdp para fortalecer a la Secretaría de Protección (SEPRAC)

Con una inversión de 7 millones 327 mil 257.74 pesos, el Gobierno de Cuernavaca entregó 704 uniformes para personal operativo y administrativo, así como 80 chalecos balísticos a elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), como parte de la estrategia para fortalecer el desempeño y las condiciones de trabajo de la corporación.

Foto: Municipio de Cuernavaca.

Durante la entrega del equipamiento, el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado señaló que desde el inicio de su administración, en 2022, una de las prioridades ha sido consolidar una institución de seguridad con mejores herramientas, capacitación y condiciones laborales para responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía.

Al dirigirse a los integrantes de la corporación, el alcalde recordó su paso por la Dirección General de la Policía Municipal de Cuernavaca en 1997, experiencia que, dijo, le permitió conocer de cerca la responsabilidad que implica servir en una institución de seguridad pública.

«Portar un uniforme no es una simple prenda de trabajo, sino un símbolo de responsabilidad, disciplina y compromiso con la ciudadanía», expresó el Alcalde.

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Urióstegui Salgado destacó que fortalecer a la SEPRAC también significa brindar una mejor respuesta a las familias de Cuernavaca, por lo que exhortó a los elementos a desempeñar sus funciones con orgullo y profesionalismo.

«Porten el uniforme con orgullo y dignidad, conscientes de que cada servicio que prestan representa a la institución, a sus familias y a la confianza que las y los habitantes depositan en ellas y ellos», afirmó.

Por su parte, el secretario de Protección y Auxilio Ciudadano, Pablo Aguilera Casados, afirmó que la entrega de uniformes y chalecos balísticos representa un reconocimiento al trabajo diario de quienes integran la corporación.

«La capacitación, la profesionalización y el equipamiento seguirán siendo pilares para consolidar una institución cada vez más cercana, confiable y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía», señaló el funcionario.

A nombre del personal de la SEPRAC, el bombero Juan Carlos Cristerna Zagal agradeció el respaldo de la administración municipal y aseguró que el nuevo equipamiento fortalecerá la capacidad operativa de la institución y renovará el compromiso de sus integrantes para servir con honor, responsabilidad y profesionalismo a las familias de Cuernavaca.

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