Gobierno de Sinaloa firma convenio para apoyar al sector pesquero

Para fortalecer el bienestar de los pescadores, el Gobierno de Sinaloa firmó el Anexo Técnico del Programa Bienpesca Estatal 2025, que permitirá poner en marcha una nueva etapa de apoyo directo al sector pesquero de la entidad.

Foto: Gobierno de Sinaloa.

Este año, la inversión conjunta será de 122 millones 212 mil 500 pesos, de los cuales 61 millones 106 mil 250 pesos corresponden al Gobierno del Estado y 61 millones 106 mil 250 pesos al Gobierno federal.

Cada beneficiario recibirá 3 mil 750 pesos de apoyo directo, que podrá ser utilizado para avituallar insumos, herramientas y materiales necesarios para la actividad pesquera, incluyendo artes de pesca, combustible, equipo y otros recursos que fortalecen la producción y economía de las familias que dependen del mar.

Lee: Gobierno de Sinaloa va por esquema de comercialización para el maíz

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, resaltó el trabajo conjunto con la CONAPESCA y la buena coordinación institucional que ha permitido fortalecer los apoyos al sector.

“Estoy muy complacida de trabajar con Gobierno Federal, con quienes son los rectores de la actividad pesquera y acuícola en el país. Agradecida de que siempre haya un acompañamiento, CONAPESCA siempre nos ha recibido súper bien y ha estado con nosotros en las buenas y las malas. Estoy contenta de que ya les estamos cumpliendo a las y los pescadores con la entrega del Bienpesca Estatal”, afirmó.

Sinaloa es el único estado de México que cuenta con un Bienpesca Estatal, lo que permite que los más de 32 mil pescadores sinaloenses reciban doble apoyo

Te puede interesar:

Carretera San Ignacio – Tlayolita, en beneficio de 11 mil habitantes de Durango y Sinaloa

Gobernador de Sinaloa anuncia nuevos cargos en su gabinete

Sinaloa y Sedena refuerzan seguridad pública