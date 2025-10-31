Guanajuato pide certificado de no deudor alimentario para ingresar en el servicio público 

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, anunció que para ingresar en el servicio público estatal será necesario presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Foto: Gobierno de Guanajuato.

La mandataria estatal indicó que esta medida da cumplimiento a la reforma constitucional que suspende derechos a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias, y refuerza los valores del gobierno.

“El corazón de este gobierno está en sus familias, en sus niñas y en sus niños. Por eso defendemos su derecho a una vida digna. Porque no puede haber futuro ni bienestar pleno cuando se incumple una obligación tan básica y fundamental como brindar alimento y sustento”, expresó.

En este sentido, García Muñoz Ledo detalló que en el estado se han actualizado las condiciones generales de trabajo para asegurar que quienes tienen el privilegio de servir a la gente, cumplan con la ley y con su responsabilidad, dentro y fuera de su función pública, así lo dijo en su mensaje publicado en sus redes sociales.

“Es un requisito sencillo, pero con un profundo sentido de justicia social que le debíamos a nuestra niñez”, destacó Libia Dennise. “Porque para nosotros, el nuevo decir es el hacer, y cuando protegemos a nuestra niñez, protegemos el presente y el futuro de Guanajuato”, resaltó.

Te puede interesar:

Guanajuato, invitado especial en la Vid y la Ceiba- Vendimia Maya

Guanajuato arranca segunda etapa de programa para empoderar a las mujeres

Guanajuato destaca con una oferta turística internacional