Naucalpan anuncia que Mexicable Línea 3 alcanza 75 por ciento de avance

De acuerdo con el Gobierno municipal de Naucalpan, la construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance superior al 75 por ciento y se perfila como el medio de transporte que beneficiará diariamente a alrededor de 40 mil personas; esto, al conectar las zonas altas del municipio con la estación Cuatro Caminos del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Foto: Municipio de Naucalpan.

El presidente municipal, Isaac Montoya confirmó que este proyecto fortalecerá la conectividad de más de 60 comunidades, al ofrecer un transporte seguro, eficiente y sustentable que reducirá significativamente los tiempos de traslado de miles de habitantes que diariamente se desplazan a sus centros de trabajo, estudio y otros destinos.

El edil, igualmente señaló que el avance de la construcción ya es visible con la instalación de postes y estructuras que conformarán el recorrido del teleférico, cuya construcción civil concluirá durante este año.

Mexicable Línea 3 iniciará operaciones en 2027

Según el programa de obra, la puesta en operación del sistema está prevista para los primeros meses de 2027, lo que permitirá mejorar la conexión entre Naucalpan y la Ciudad de México mediante un transporte de alta capacidad.

Hasta el momento se ha instalado más de la mitad de los 62 postes que sostendrán el sistema a lo largo de un recorrido superior a 9.5 kilómetros, infraestructura que fortalecerá la movilidad de aproximadamente 700 mil habitantes de la región.

Lee: Monterrey y Querétaro lideran crecimiento del transporte urbano en México: INEGI

Además, el proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de una terminal en Alce Blanco, lo que incrementará la cobertura y permitirá atender a un mayor número de usuarios.

Movilidad que atenderá principales necesidades

El Ayuntamiento de Naucalpan, afirmó que el Mexicable Línea 3 facilitará el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios para miles de familias, además de impulsar el desarrollo social y económico del municipio mediante infraestructura de movilidad de largo alcance.

Las 11 estaciones que conformarán la Línea 3 serán:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

Explora más contenido en Alcaldes de México

Te puede interesar:

Pachuca pone en marcha nuevo Sistema de Transporte Metropolitano con inversión superior a 730 mdp

Crece 3.1% pasajeros en los sistemas de transporte urbano durante febrero de 2026

Sonora apuesta por transporte público accesible y moderno con millonaria inversión