Mexicali alcanza producción histórica de 2,300 mdp en la industria de la construcción

El municipio de Mexicali registró una producción por 2 mil 313.9 millones de pesos en la industria de la construcción, en el periodo de enero a abril de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Lo anterior, representa un crecimiento anual de 12 por ciento en el sector, impulsado principalmente por la edificación de nuevos proyectos y el mantenimiento de infraestructura vial.

Foto: Gobierno de Mexicali.

Al respecto, la presidenta municipal, Norma Bustamante, destacó que el crecimiento responde a la confianza que existe para invertir en la ciudad y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para apoyar esta actividad.

«La dinámica en la Capital de la Transformación provocó un aumento de 12 por ciento anual en el sector de la construcción, tras la confianza de inversionistas privados y el incremento de programas para obras de los gobiernos municipal, estatal y federal», afirmó la alcaldesa.

Edificación impulsa el crecimiento económico

El rubro de la edificación fue el de mayor peso dentro de la industria, al registrar un valor de producción de mil 452.2 millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 7.2 por ciento al corte de abril.

Este comportamiento, además de fortalecer al sector constructor, genera un efecto positivo sobre otras actividades económicas, al incrementar la demanda de bienes y servicios relacionados con el comercio, los servicios profesionales y la proveeduría local.

Lee: Baja California impulsa el espíritu emprendedor con programa “Joven Empléate”

Más de mil 500 empresas fortalecen al sector

Al cierre de abril de 2026, Mexicali registró mil 570 empresas formales dedicadas a la industria de la construcción, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con esta cifra, el sector representa cerca del 14 por ciento de los patrones registrados en la ciudad, posicionándose como la tercera actividad económica con mayor número de negocios formales y reafirmando su importancia para la generación de inversión, empleo y derrama económica en la capital bajacaliforniana.

Explora más contenido en Alcaldes de México

Te puede interesar:

En Baja California, impulsan la competitividad del turismo de naturaleza con estrategia de capacitación

Baja California expone resultados operativos de su política contra la extorsión

SEP invierte 56 mdp en infraestructura educativa en Baja California