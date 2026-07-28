Las reglas electorales quedaron rebasadas rumbo a elecciones del 2027. «El partido no ha comenzado, pero los jugadores ya están en la cancha”: Jorge Aljovín

Aunque el proceso electoral rumbo a 2027 iniciará formalmente en septiembre, la competencia política ya comenzó en los hechos. Presidentes municipales que solicitan licencia para buscar nuevas candidaturas, recorridos territoriales y procesos internos de los partidos reflejan un escenario que, para el consultor y analista electoral Jorge David Aljovín, demuestra que la legislación electoral quedó rebasada por la realidad política.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

Durante la emisión semanal de Soluciones para Gobernar, de Alcaldes TV, el especialista resumió el momento que vive el país con una analogía futbolística: “el partido no ha comenzado, pero los jugadores ya están en la cancha”.

“Los jugadores ya se encuentran en el campo de juego desplegando sus habilidades sin que se haya dado el silbatazo inicial. El árbitro no ha querido arbitrar y la ciudadanía enfrenta incertidumbre porque parece que el proceso electoral ya inició, aunque legalmente no es así”, explicó.

Aljovín recordó que el calendario electoral establece que el proceso federal comenzará con la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en septiembre; sin embargo, consideró que la actividad política ya rebasó los tiempos legales.

Más que un vacío legal, hay una descomposición del sistema

Cuestionado sobre los alcaldes que solicitan licencia para participar en procesos internos de sus partidos antes del arranque formal del proceso electoral, el especialista afirmó que el problema no radica únicamente en un vacío jurídico.

“Más que un vacío legal, yo diría que hay un proceso de descomposición de nuestro ordenamiento electoral”, sostuvo.

Explicó que las reformas electorales aprobadas tras el conflicto poselectoral de 2006, y materializadas entre 2007 y 2008, fueron diseñadas para proteger la equidad en las campañas tradicionales; sin embargo, ya no responden a las dinámicas actuales marcadas por redes sociales, comunicación digital y mecanismos partidistas que, en los hechos, funcionan como precampañas.

Licencias de alcaldes afectan la gobernabilidad

Aljovín también abordó las consecuencias que tienen las licencias solicitadas por presidentes municipales para competir por otros cargos de elección popular. Afirmó que los principales afectados son los ciudadanos, ya que los gobiernos locales enfrentan cambios de administración en pleno desarrollo de sus proyectos.

“Los grandes perdedores son la ciudadanía, porque los políticos fueron elegidos para un periodo determinado y, cuando se acerca el final, ya están pensando en el siguiente cargo”, señaló.

En ese sentido, planteó la necesidad de discutir reformas que obliguen a determinados servidores públicos a concluir el mandato para el que fueron electos antes de buscar otra responsabilidad, como ya se ha propuesto en entidades como Nuevo León.

“La democracia no se mancha”

Al concluir la entrevista, Jorge Aljovín retomó una de las frases más recordadas del futbolista Diego Armando Maradona para ilustrar con una analogía el momento que enfrenta el sistema electoral mexicano.

Si el argentino aseguraba que “la pelota no se mancha”, el especialista trasladó esa idea a la vida democrática del país. “La democracia no se mancha”, afirmó.

A su juicio, las precampañas anticipadas deterioran la legitimidad de las elecciones, debilitan la confianza ciudadana y colocan al árbitro electoral en una posición de permanente cuestionamiento.

Para Aljovín, el reto ya no consiste únicamente en aplicar las reglas vigentes, sino en decidir si México actualizará su modelo electoral para responder a la realidad política actual o continuará operando bajo una legislación que, en los hechos, ha sido superada por quienes participan en la contienda.

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