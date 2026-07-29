Singladura / Vive Hidalgo primavera turística

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El Estado de Hidalgo, en el corazón geográfico de México, “vive una primavera turística”, afirma la titular de la Secretaría hidalguense del ramo, Elizabeth Quintanar Gómez, quien añade que terminada la Copa FIFA 2026, viene la ganancia para su entidad y su capital, Pachuca, que fue campamento base del equipo nacional de Sudáfrica, que inauguró con el seleccionado mexicano el certamen mundialista.

Autodefinida como una guía de turistas, Quintanar Gómez asegura que los esfuerzos de la cartera a su cargo en los cuatro últimos años están perfilando ya a esta entidad en un referente nacional e internacional del turismo de México.

Quintanar Gómez tiene la convicción de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el nuevo tren de pasajeros entre la Ciudad de México y Pachuca, cuyas operaciones se prevé inicien en el 2027, “Van a cambiar la historia de Hidalgo”.

Cuna del futbol mexicano, Pachuca recibió la visita de la embajadora sudafricana en México, Beryl Rose Sisulu, y del Ministro de Cultura, Artes, Deporte y Recreación de Sudáfrica, Gayton McKenzie. Ambos conocieron el Museo del Fútbol, que alberga en la capital hidalguense el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, único reconocido por la Fifa.

Fotos: Secretaría de Turismo de Hidalgo.

Quintanar Gómez destacó el parque cultural hidalguense, antes David Ben Gurion, un espacio público emblemático de Pachuca que promueve la convivencia, el deporte y el desarrollo cultural. En este espacio destaca la obra denominada Homenaje a la Mujer del Mundo del artista hidalguense Byron Gálvez, conformada por más de siete millones de mosaicos de diversos tonos cromáticos que se extiende en 400 metros de largo por 80 de ancho.

La funcionaria dijo que hubo impactos notables a favor del posicionamiento de la marca Pachuca e Hidalgo gracias a la presencia de funcionarios y deportistas sudafricanos, pero además del canal televisivo más importante de aquel país, lo mismo que de la presencia de cadenas televisivas como Fox Sport, BBC, y las nacionales. “Promocionamos a Hidalgo en cuatro continentes. Hidalgo cosechará ganancias”, sin que -asegura- haya costado grandes inversiones pecuniarias a la entidad.

Expuso que la cadena HBO visitó Hidalgo por un mes, pero permaneció durante seis meses grabando en San Juan Puebilla del municipio de Zempoala.

Subrayó que la oferta turística de Hidalgo incluye una gama religiosa, de negocios y recientemente de pantalla, con más de 94 producciones cinematográficas y una derrama económica directa que superó los 85 millones de pesos. Expuso igualmente la presencia de Netflix, Telemundo y Televisa que en Villa de Tezontepec graba una telenovela.

Entre las joyas de Hidalgo, sobresalen nueve Pueblos Mágicos, cuatro zonas arqueológicas, más de cien balnearios de aguas termales, haciendas pulqueras y mineras de los siglos XVII al XIX, además de un Geoparque y el Acueducto del Padre Tembleque —Patrimonio Cultural de la Humanidad—.

Quintanar Gómez, quien asumió las riendas del turismo hidalguense en septiembre de 2022 cuando fue nombrada por el gobernador de la entidad, Julio Menchaca, enlista los avances turísticos de este estado.

“Cada vez los prestadores de servicios están más entusiasmados”, me dijo. Hidalgo tiene ahora una región vitivinícola. En Nopala de Villagrán, por ejemplo, “tenemos una productora de vinos, premiados en Bélgica”. Cuenta además una oferta para los segmentos de romance en la Hacienda de Chimalpa”, donde se efectúan 55 bodas al año, lo que significa que “le estamos ganando bodas a San Miguel Allende”, que antes se pensaba era el único destino para ese tipo de eventos.

Hidalgo ha añadido el turismo de aventura, pesca y pesca deportiva, lo que apuntala la campaña publicitaria denominada “Hidalgo tiene Algo”. Esto sin incluir los balnearios de aguas termales como el Parque Acuático Maguey Blanco con horarios nocturnos entre las siete y las doce de la noche, sus sitios arqueológicos, las haciendas pulqueras, la riqueza y variedad de sus artesanías y una gastronomía original que forman parte de una oferta turística tradicional en el Estado de Hidalgo.

Mencionó la zona arqueológica de Tula como sede del programa “Amaneceres Toltecas”, y donde las personas que lo visitan están ávidas de hacer cosas más allá de su papel de espectadoras. Quintanar Gómez dijo que los cupos de esta iniciativa, inicialmente de medio centenar de participantes, fueron rebasados, y entre los planes figura su expansión.

La funcionaria asegura que el sector empresarial del estado de Hidalgo “está contento” y percibe el esfuerzo que se hace, el trabajo de todos los días y el interés gubernamental de que “vengan más y mejores turistas” a esta entidad.

Destaca de igual forma el turismo del espectáculo, con espacios para el teatro de Ocesa. Expuso que todas las obras o casi todas aquellas que se montan en la Ciudad de México hacen escala en Pachuca, donde artistas como Alejandro Fernández o Luis Miguel atiborran espacios escénicos gracias a una gran infraestructura turística.

Egresada de un diplomado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde aprendió turismo inclusivo, Quintanar Gómez defiende el derecho de todas las personas al turismo, como es el caso de las personas discapacitadas, “Por ley todos tenemos derecho a la recreación”, que se ve limitado en numerosas sociedades,

Por ello, dijo, instituyó la atención turística para las personas con cualquier tipo de discapacidad o síndrome a través de un recorrido mensual gratuito, que se realiza para grupos de hasta 25 personas y visitas a museos o en la Ciudad de México, entre ellos el Museo del Carmen o el Panteón de San Fernando.

En el plano internacional, Quintanar Gómez refiere las experiencias registradas en Francia, con la visita de las cocineras tradicionales del Municipio hidalguense de Santiago de Anaya y la participación por vez primera del Estado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, un evento de reconocido liderazgo mundial para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.

En octubre de 2023, la cocinera tradicional del municipio de Santiago de Anaya, Luisa Anaya Pérez, viajó a París para participar en el festival gastronómico” ¡Qué gusto!”, donde preparó el platillo “Conejo al horno con flores silvestres”, con el que ganó en 2022 en Hidalgo el certamen “¿A qué sabe mi patria?”.

Este año, Quintanar Gómez viajó a la Fitur en Madrid, España, donde “nos colocamos como un destino turístico en el centro de la Republica”. @RoCienfuegos1

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