Seguridad en Magdalena Contreras: disminuyen delitos 25 por ciento

Magdalena Contreras, a través del alcalde Fernando Mercado, informó que ha registrado una reducción de 25.7 por ciento en la incidencia delictiva y del 38 en los delitos de alto impacto durante la primera mitad de la actual administración.

Foto: Alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con la Alcaldía, estos resultados son resultado de un modelo de seguridad basado en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la participación ciudadana y la presencia permanente de autoridades en el territorio.

El alcalde Fernando Mercado afirmó que los avances responden a un trabajo constante y coordinado, aunque reconoció que la seguridad es un desafío permanente.

“La seguridad nunca es un tema concluido. Lo que hoy vemos es que vamos por la ruta correcta gracias al trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno y, sobre todo, con las vecinas y los vecinos”, señaló el edil.

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Participación ciudadana fortalece estrategia de seguridad

Como parte de esta política, la alcaldía mantiene un gabinete de seguridad en territorio, además de mesas permanentes de diálogo con padres de familia, comunidades agrarias, líderes religiosos y representantes vecinales.

A ello se suman recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos que buscan atender de manera preventiva las problemáticas de cada colonia.

Fernando Mercado destacó que la colaboración de la ciudadanía ha permitido consolidar una red de inteligencia vecinal para identificar oportunamente situaciones de riesgo y responder con mayor rapidez.

Refuerzan protección civil e infraestructura

En materia de protección civil, el alcalde informó que antes del inicio de la temporada de lluvias se construyeron 15 muros de contención, además de realizar trabajos de desazolve, limpieza y protección de barrancas.

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Estas acciones, indicó, han permitido evitar pérdidas de viviendas durante las precipitaciones registradas hasta ahora.

Asimismo, señaló que la construcción del Cablebús y la consolidación de la Utopía Oyamel forman parte de los proyectos estratégicos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de la zona alta de la demarcación.

Al concluir, Fernando Mercado reiteró que su administración mantendrá el trabajo cercano con la población como eje de gobierno. “Somos un gobierno de territorio. Las decisiones se toman junto a las y los vecinos porque gobernar significa estar en la calle, escuchar y resolver”, dijo.

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