Matamoros rehabilita espacios deportivos con programa “Mundial Social”

El Gobierno de Matamoros inauguró las nuevas canchas de Fútbol 5 del Centro Deportivo Eduardo Chávez, una obra que forma parte de la estrategia “Mundial Social”, un programa que la administración municipal destaca cómo el eje de trabajo para modernizar la infraestructura deportiva y recuperar espacios públicos en beneficio de la población.



Foto: Ayuntamiento de Matamoros.

En esta inauguración del proyecto, se dio cita el presidente municipal, Alberto Granados Fávila, quien explicó que este programa ha permitido fortalecer espacios públicos considerados estratégicos para fomentar la actividad física y el desarrollo comunitario, mediante obras de modernización en instalaciones deportivas.

Nuevas canchas de Fútbol 5 fortalecen la infraestructura deportiva

La intervención en el complejo deportivo, también conocido como La Alberca Chávez, incluyó la instalación de nuevo pasto sintético, porterías para la práctica de Fútbol 5, un sistema de iluminación LED de última generación y gradas de aluminio para mejorar la comodidad de los asistentes.

Mundial Social impulsa la rehabilitación de espacios recreativos

El Ayuntamiento subrayó que los recursos del programa Mundial Social han permitido avanzar en la rehabilitación de diversos complejos deportivos de Matamoros, con el objetivo de consolidar una infraestructura recreativa que contribuya a restablecer el tejido comunitario.

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Durante el corte del listón, el alcalde estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño Robles, y la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Chavira Estrada, quienes recorrieron las nuevas instalaciones del Deportivo Eduardo Chávez.



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