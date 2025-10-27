Muere Juan Salgado Brito, secretario de Gobernación de Morelos

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, falleció este domingo 26 de octubre, informó la gobernadora del estado, Margarita González Saravia.

Foto: Gobierno de Morelos.

En un acto cívico, la mandataria estatal expresó su respeto y reconocimiento a la trayectoria de Juan Salgado Brito, a quien describió como un servidor público comprometido con el bienestar de la población y con la construcción de un Morelos más justo, solidario y en paz.

“Un hombre de profundas convicciones, comprometido con el bien del estado y con las causas sociales. Con una visión humanista, con valores de justicia para nuestro estado y que creyó en la construcción y en el diálogo”, dijo.

En la ceremonia participaron autoridades federales y estatales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de La Paz así como alcaldes de la región, quienes se sumaron al acto póstumo en honor a quien desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento del diálogo, gobernabilidad y estabilidad institucional de la entidad.

Salgado Brito fue presidente municipal de Cuernavaca de 1986 a 1988; diputado local (1973 a 1976 y 2003 a 2006) y diputado federal en dos ocasiones en las LII y LVI Legislaturas del H. Congreso de la Unión (1982 – 1985 y 1994 – 1997).

