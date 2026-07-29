Fitch afirma calificación de Mazatlán y la de sus créditos

La agencia calificadora Fitch Ratings afirmó en ‘A(mex)’ la calificación nacional de largo plazo del municipio de Mazatlán, Sinaloa, con lo cual la Perspectiva crediticia se mantiene Estable; asimismo, ratificó en ‘AA+(mex)vra’ la calificación nacional de sus créditos Banobras 07 y Banobras 07-2, contratados con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. en 2007, con saldos al 31 de marzo de 2026.

Foto: Secretaría de Turismo de Sinaloa.

La calificación del municipio, indica la agencia, refleja que su desempeño financiero se mantiene alineado con el de otras entidades pares de calificación, indicó la agencia. En los últimos tres años, Mazatlán reflejó una estabilidad en la generación de su balance operativo (BO) debido a una contención del gasto operativo (GO) y a un repunte en la generación de ingresos operativos (IO).

Si bien Mazatlán mantuvo un nivel de endeudamiento bajo, aún presenta una posición de liquidez acotada y presiones en materia de seguridad social, expone.

La calificación de los créditos Banobras 07 y Banobras 07-2 se deriva de la calificación de Mazatlán conforme a la “Metodología de Calificación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes” de Fitch. La evaluación de los factores clave de calificación (FCC) permite que los financiamientos seas calificados hasta cuatro escalones por encima de la calificación del municipio.

Factores clave de la calificación

De acuerdo con la información de Fitch Ratings, el resultado del municipio incorpora una combinación de un perfil de riesgo ‘Más Débil’ y un puntaje de perfil financiero en ‘aa’, proyectado en el escenario de calificación de la agencia. Además, se incluye un análisis comparativo con entidades calificadas en la categoría de ‘A(mex)’, así como la identificación de riesgo asimétrico por carga de pensiones. No se incluye apoyo de soporte extraordinario por parte el Gobierno Federal.

Perfil de Riesgo – ‘Más Débil’: El perfil de riesgo refleja una mezcla de dos factores clave de riesgo (FCR) evaluados en ‘Rango Medio’ y cuatro en ‘Más Débil’.

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Ingresos (Solidez) – ‘Rango Medio’: Se evalúa en ‘Rango Medio’ principalmente por la relación estrecha en los IO de los gobiernos subnacionales en México con las transferencias federales, las cuales provienen de una contraparte soberana calificada en ‘BBB-‌’‌. Para Fitch, el marco institucional mexicano de las transferencias permite que su recepción sea estable y predecible; en el período de análisis (2021-2025), las transferencias recibidas por Mazatlán promediaron 53.7 por ciento de sus IO.

En 2025, entre las transferencias federales recibidas, las participaciones federales registraron un incremento nominal de 4.8 por ciento, impulsado por los criterios en las fórmulas de distribución que contemplan la eficiencia en la recaudación y cobro de derechos de agua, y cuyo posicionamiento de Mazatlán en el estado de Sinaloa ha sido favorable. Con base en lo observado a marzo de 2026, se espera que este crecimiento continúe durante este año.

Ingresos (Adaptabilidad) – ‘Más Débil’: Para la evaluación de este FCR, Fitch considera que la mayoría de los estados y municipios mexicanos presentan una capacidad recaudatoria y una autonomía fiscal limitadas, lo que dificulta compensar una caída en ingresos federales mediante un mayor esfuerzo recaudatorio.

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Asimismo, al igual que otros municipios, Mazatlán depende no solo de la autorización del ayuntamiento, sino también del Congreso local para la aprobación de un incremento en las tasas impositivas. Adicionalmente, en el caso particular de los municipios con economías dependientes del sector turístico, dada su concentración económica representativa, la recaudación tiende a estar influida por el desempeño de la dinámica económica relacionada con la afluencia de visitantes.

Fitch reconoce que, entre los municipios mexicanos, Mazatlán registra una capacidad recaudatoria alta. En 2025, el municipio reportó una contribución por impuestos a sus ingresos totales de 34.7 por ciento.

Gastos (Sostenibilidad) – ‘Más Débil’: Mazatlán, al igual que el resto de los municipios mexicanos, asume responsabilidades sobre gastos moderadamente contracíclicos como seguridad pública, pavimentación de calles, alumbrado público, recolección de basura, entre otros, que se financian principalmente con transferencias federales y estatales, por lo que este FCR podría evaluarse en ‘Rango Medio’.

Sin embargo, en este caso, la agencia observa que la sostenibilidad del gasto ha estado limitada y ha generado cierta volatilidad en el comportamiento de los márgenes operativos (MO), los cuales han sido comparativamente bajos con respecto a otras entidades, por lo que su evaluación es ‘Más Débil’..

Gastos (Adaptabilidad) – ‘Más Débil’: Fitch evalúa la adaptabilidad del gasto de Mazatlán como ‘Más Débil’ ya que su flexibilidad en la estructura de GO está presionada. Entre 2023 y 2025, el GO promedió 88.4 por ciento del gasto total y 11.1 por ciento del gasto de capital.

La agencia considera que una proporción de GO mayor de 82.5 por ciento y un gasto de capital inferior a 17.5 por ciento hace inflexible la capacidad de una entidad para restringirlo.

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