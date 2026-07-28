ACORDE: La estrategia del XXV Ayuntamiento para una Tijuana más competitiva

La competitividad de una ciudad se construye a partir de la capacidad de su gobierno para escuchar al sector productivo, coordinar a sus dependencias y generar las condiciones que faciliten el cumplimiento de las disposiciones municipales.

Fotos: Cortesía del H. Ayuntamiento de Tijuana.

Bajo esta visión, el XXV Ayuntamiento de Tijuana impulsa ACORDE, una estrategia clave que fortalece la relación entre el gobierno y las empresas mediante el acompañamiento técnico, la prevención y el cumplimiento voluntario.

Nacida en el Consejo Consultivo Empresarial (espacio promovido por el Gobierno Municipal), esta política pública integra la voz del sector productivo para ofrecer a las empresas un modelo coordinado que les facilite conocer, organizar y cumplir sus obligaciones regulatorias.

Como resultado de esta iniciativa, el 28 de mayo de 2025 se firmó una carta compromiso con representantes del sector empresarial para implementar la primera etapa del Programa de Autorregulación; acción que permitió establecer las bases a un modelo de orientación y acompañamiento dirigido a facilitar el cumplimiento normativo de las empresas.

Una vez concluido el periodo inicial, se identificó la necesidad de dar continuidad y mayor alcance a la estrategia. De esta manera, el 23 de marzo de 2026 adquirió una identidad propia con el nombre de ACORDE: Acompañamiento y Cumplimiento para el Desarrollo Empresarial.

ACORDE, representó la evolución de una iniciativa temporal hacia un esquema permanente de colaboración; su implementación se desarrolla mediante la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, la Secretaría de Gobierno y las dependencias municipales responsables de los distintos procesos regulatorios, en colaboración con el Consejo Consultivo Empresarial y los organismos que lo integran.

Desde el inicio de esta estrategia y hasta su consolidación como ACORDE, se ha integrado un padrón de 191 empresas, pertenecientes a siete sectores estratégicos de la economía local. Del total, 58 corresponden a la manufactura; 54, a alimentos y bebidas; 24, a logística; 24, a servicios; 17, a comercio; siete, a alojamiento, y siete, a construcción.

La manufactura representa aproximadamente tres de cada diez empresas incorporadas; su participación resulta especialmente relevante por el papel que desempeña este sector en la actividad exportadora y en la generación de empleo formal en la ciudad.

Al mismo tiempo, la incorporación de empresas comerciales, logísticas, hoteleras, restauranteras, constructoras y de servicios demuestra que la necesidad de contar con reglas claras y acompañamiento institucional es compartida por todo el ecosistema económico.

Las empresas atendidas presentan, en promedio, un nivel inicial de cumplimiento de entre 60 y 70 por ciento; entre los principales procesos en los que se brinda orientación se encuentran la Licencia de Operación, el Plan de Prevención y Respuesta a Contingencias y el Programa Interno de Protección Civil.

A partir del diagnóstico de cada empresa, se establece una ruta de acompañamiento para atender los requisitos pendientes. Este proceso brinda mayor claridad administrativa y certeza jurídica, al permitir que las unidades económicas conozcan su situación regulatoria y avancen de manera ordenada en la actualización de permisos, licencias, dictámenes y programas necesarios para operar.

El cumplimiento normativo también tiene un impacto directo en la ciudadanía, una empresa que cuenta con sus medidas y programas de protección civil vigentes ofrece mejores condiciones de seguridad para sus trabajadores, clientes, proveedores y comunidades cercanas.

Por otra parte, ACORDE contribuye a generar mejores condiciones para la permanencia, expansión y llegada de inversiones, para las empresas nacionales e internacionales, operar con documentación actualizada y procesos administrativos ordenados representa un elemento de confianza y certidumbre.

La participación de organizaciones de presencia global como SMK, ODU México y FORGENT muestra que este modelo puede atender las necesidades de empresas con operaciones y estándares internacionales, sin dejar de ser accesible para unidades económicas de diferentes sectores y dimensiones. Hasta el momento, seis empresas han concluido satisfactoriamente su proceso de acompañamiento y han recibido el Distintivo ACORDE, al acreditar el 100 por ciento de cumplimiento regulatorio.

Un nuevo modelo de gestión pública

ACORDE transforma la relación gubernamental: pasa de la inspección y sanción a la prevención, orientación y acompañamiento. Sin descuidar la norma ni el interés público, el Gobierno Municipal se convierte en un aliado para el cumplimiento y desarrollo del sector productivo.

Esta estrategia demuestra que la alianza entre gobierno y sector empresarial genera resultados: con 191 empresas integradas y seis distintivos entregados, Tijuana avanza hacia una gobernanza económica que fortalece el cumplimiento, la seguridad y la competitividad.

A través de esta estrategia, el XXV Ayuntamiento de Tijuana reafirma que un gobierno eficiente no solamente regula, también escucha, coordina, orienta y acompaña, porque cuando las empresas cumplen, se generan entornos laborales más seguros, mayor certeza para la inversión y mejores condiciones para el desarrollo económico de Tijuana.

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