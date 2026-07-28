Tecámac pasará de un Centro de Control C2 a uno C4 con inversión de 322 mdp 

El municipio de Tecámac, Estado de México, iniciará la transición de su actual Centro de Comando y Control (C2) hacia un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), un proyecto que busca fortalecer la estrategia de seguridad pública mediante la incorporación de nuevas tecnologías de monitoreo, inteligencia y coordinación operativa.

Foto: Municipio de Tecámac.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Tecámac a través de sus redes sociales oficiales, mediante una infografía en la que se detallan las características del proyecto, la construcción del nuevo C4 requerirá una inversión de 322 millones de pesos y se llevará a cabo entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

La administración municipal señaló que el nuevo centro sustituirá al actual C2 y busca convertirse en el sistema de inteligencia, monitoreo y coordinación en materia de seguridad pública más equipado y capacitado del Estado de México.

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El nuevo C4 integrará más de mil 200 cámaras y tecnología de inteligencia

Como parte de esta transición, el C4 contará con un sistema de videovigilancia conformado por 316 postes y mil 201 cámaras, de las cuales 800 serán municipales y 401 estatales, lo que permitirá ampliar la cobertura de monitoreo en el territorio.

Asimismo, incorporará un sistema CAD (Computer-Aided Dispatch) para el despacho asistido por computadora, herramientas de geolocalización y una plataforma que integrará las cámaras corporales, radios de comunicación y unidades operativas.

De acuerdo con la información publicada por el Ayuntamiento, la infraestructura tecnológica incluirá una capacidad de almacenamiento de 480 terabytes, mil 200 canales optimizados para videovigilancia y analítica de datos, además de una sala de inteligencia, un área para manejo de crisis, acceso a Plataforma México y herramientas de ciberseguridad orientadas a fortalecer la toma de decisiones en materia de seguridad.

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