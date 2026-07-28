Chihuahua recibe primer lote de moscas estériles para combatir el gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) dio a conocer que fueron liberadas en el sur de Chihuahua las primeras 2.5 millones de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG), producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, como parte de la estrategia nacional para contener y erradicar esta plaga que afecta a la ganadería mexicana.

Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La dependencia destacó que se trata de un hecho histórico, ya que es el primer ciclo de producción y esterilización de moscas realizado en México desde 2012, lo que fortalece la capacidad del país para atender la emergencia sanitaria con recursos propios.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que el primer lote de pupas estériles concluyó su proceso de producción el pasado 24 de julio. Posteriormente fue trasladado a Tampico y de ahí enviado a Chihuahua, donde las moscas fueron liberadas mediante cámaras de dispersión terrestre en el municipio de Coronado.

Como parte del protocolo sanitario, las pupas fueron teñidas con un colorante verde que permite identificar a los insectos esterilizados una vez que emergen, diferenciándolos de las poblaciones silvestres y facilitando el monitoreo de la estrategia.

Antes de la liberación, el director en jefe de Senasica, Javier Calderón Elizalde, supervisó los trabajos finales en la Planta de Producción y Esterilización de Mosca de Gusano Barrenador de Metapa de Domínguez, instalación que inició operaciones durante la última semana de junio.

El funcionario subrayó que este avance representa un punto de inflexión para la sanidad animal en México, al recuperar la producción nacional de moscas estériles para combatir la plaga.

Asimismo, anunció que Senasica incrementará de manera gradual la producción hasta alcanzar una capacidad de 100 millones de moscas estériles diarias al cierre de este año, con el objetivo de acelerar la erradicación del gusano barrenador del ganado.

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«Este paso es el mejor ejemplo de que cuando las y los productores, el gobierno y la sociedad suman capacidades, esfuerzos y talentos, somos capaces de construir soluciones que benefician a nuestra ganadería», afirmó Calderón Elizalde.

La liberación de insectos estériles forma parte de una estrategia de control biológico que busca interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador, una de las plagas de mayor impacto para la producción pecuaria en el país, reduciendo su propagación sin afectar el equilibrio ambiental.

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