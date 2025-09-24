México Digital Summit 2025: epicentro de la transformación digital

México Digital Summit 2025 regresa como una plataforma para entender hacia dónde se dirige la transformación tecnológica del país. Este 4 y 5 de noviembre, la experiencia de Alboa en Plaza Artz en la Ciudad de México será sede de la sexta edición de dicha cumbre la cual reúne las mentes, autoridades y empresas que están definiendo el futuro digital de México y América Latina.

Foto: Cortesía de México Digital Summit 2025,

Organizado por DPL Group y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), y producido por DPL Live, la edición 2025 cuenta con el respaldo de asociaciones clave como Amiti, Internet MX, AMIAC, CIAPEM y Centro i. Bajo el lema “El poder de la infraestructura y la transformación digital”, el evento será el primer encuentro posterior a la reforma institucional, legal y regulatoria que busca potenciar tecnologías como Inteligencia Artificial, 5G, Nube y Centros de Datos para convertirse en un hub digital regional.

Foro para debatir el futuro digital de México

México Digital Summit es un punto de encuentro estratégico donde las principales autoridades, CEOs, reguladores, empresas tecnológicas y expertos internacionales se reúnen para discutir y compartir soluciones, políticas, regulaciones y modelos de negocio que impactarán la industria, las empresas, el gobierno y la sociedad.

La agenda incluirá keynotes inspiradores, paneles visionarios de alto nivel, mesas redondas privadas y workshops especializados; además, los asistentes podrán explorar temas como: infraestructura digital, despliegue de 5G y acceso universal; crecimiento de centros de datos y nube en el país; aplicaciones industriales de la inteligencia artificial; estrategias de digitalización; seguridad de las infraestructuras críticas; tendencias tecnológicas de economía digital en Fintech, comercio electrónico, electromovilidad y más.

Oportunidad de networking y conocimiento

Una de las mayores ventajas del evento, es que, dentro de un entorno híbrido y presencial, México Digital Summit 2025 es una plataforma para generar conexiones estratégicas. Desde reuniones privadas entre altos ejecutivos hasta foros de gobierno digital y debates sobre la agenda digital de México hacia 2030, cada espacio está diseñado para inspirar, conectar y acelerar proyectos de negocios tecnológicos.

Datos y contacto

Fechas: 4 y 5 de noviembre de 2025.

Lugar: Alboa, Plaza Artz, Anillo Perif., Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, CDMX.

Registro: https://mexicodigitalsummit.com/registro/