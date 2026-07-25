Vendimias 2026 impulsarán turismo y economía en Coahuila

El Gobierno del estado de Coahuila inauguró la temporada de Vendimias 2026, con una expectativa de 28 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos, consolidando al estado como uno de los principales destinos de turismo enológico del país durante el verano.

Foto: Gobierno de Coahuila.

Las celebraciones se desarrollarán entre julio y septiembre en las casas vinícolas de Parras de la Fuente, General Cepeda y Cuatro Ciénegas, donde turistas y visitantes podrán disfrutar de recorridos por viñedos, catas, maridajes, gastronomía regional, música en vivo, arte, cultura y la tradicional pisada de uvas.

El calendario inició con La Gran Vendimia «Festival Internacional del Vino y la Buena Vida», realizada en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, evento que marcó el comienzo de la temporada vitivinícola en la entidad.

Entre las próximas celebraciones destacan la vendimia de Bodega Los Pirules, en Cuatro Ciénegas, el 25 de julio; Los Durmientes, el 1 de agosto; Las Pudencianas y Segovia Fuantos, el 8 de agosto; así como Casa Madero, que abrirá sus puertas al público los días 9 y 10 de agosto.

El programa continuará con las vendimias de Marqués de Aguayo el 15 de agosto, Sotelo el 29 de agosto y Don Leo el 5 de septiembre, todas en Parras de la Fuente. En General Cepeda, la bodega Sierto celebrará su vendimia el 12 de septiembre, mientras que Hacienda Florida realizará una celebración especial del vino durante ese mismo mes.

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La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, destacó que esta temporada representa una oportunidad para fortalecer el turismo regional y promover la riqueza vitivinícola del estado.

«Son una excelente oportunidad para que turistas y visitantes disfruten de la calidad de los vinos coahuilenses, de la gastronomía y de los paisajes maravillosos de los viñedos», señaló.

La funcionaria añadió que el periodo vacacional invita a recorrer los viñedos, conocer la cultura local y disfrutar de la hospitalidad que caracteriza a Coahuila.

«Hoy Coahuila se ha consolidado como uno de los grandes destinos vitivinícolas del país. Nuestros vinos son reconocidos nacional e internacionalmente, y detrás de cada etiqueta hay historia, tradición, innovación y el trabajo apasionado de productores que han puesto muy en alto el nombre de nuestro estado», destacó.

Con una oferta que combina turismo, gastronomía, cultura y producción vitivinícola, las Vendimias 2026 buscan fortalecer la actividad económica en las regiones productoras y consolidar a Coahuila como un referente nacional del turismo del vino.

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