Con más de mil 200 servicios gratuitos y 29 adopciones responsables, el EdoMéx celebró el Día Mundial del Perro

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), realizó mil 235 servicios gratuitos de bienestar animal y logró 29 adopciones responsables en los municipios de Toluca y Chicoloapan con motivo del Día Mundial del Perro que se conmemora cada 21 de julio.

Foto: Gobierno del Estado de México.

Durante las dos jornadas, las familias mexiquenses acudieron para aprovechar los servicios gratuitos que ofrecieron médicos veterinarios y personal especializado de Cepanaf, en una celebración que reunió bienestar, convivencia y conciencia social en torno al cuidado de perros y gatos.

En Toluca se realizaron 123 esterilizaciones, 175 desparasitaciones, 29 consultas veterinarias y 7 aplicaciones de vacuna antirrábica.

Mientras que en Chicoloapan se efectuaron 200 esterilizaciones, 483 desparasitaciones, 150 vacunas antirrábicas y 39 consultas médicas, para en una de las jornadas de atención veterinaria gratuita con mayor participación ciudadana.

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Las actividades incluyeron una Caminata por el Bienestar Animal, exhibiciones de deporte canino de obstáculos, adopciones responsables, concursos, entrega de regalos, registro de animales de compañía y un mural colectivo donde cientos de huellitas quedaron plasmadas como símbolo de que cada vida importa.

Además, se consolidaron 29 adopciones responsables: 11 en Toluca y 18 en Chicoloapan. Cada una de ellas representa una nueva oportunidad de vida para los lomitos, para dejar atrás el abandono e integrarse a un hogar donde recibirán cariño, protección y cuidados.

Alma Diana Tapia Maya, directora general de Cepanaf, expresó su reconocimiento a todas las personas que participaron en esta gran jornada de bienestar animal. “Siempre podemos ofrecer un abrazo, una croqueta, un gesto de cariño o una oportunidad de vida a los animales que tanto nos entregan sin pedir nada a cambio”, señaló.

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