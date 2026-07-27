Zapopan se ubica como el municipio con menor percepción de inseguridad en el AMG

Zapopan registró una percepción de inseguridad de 54.1 por ciento durante el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto lo coloca como el municipio con el resultado más bajo del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Foto: Gobierno de Zapopan.

Asimismo, Zapopan se ubicó por encima de ciudades como: Puebla, Ecatepec, Ciudad Juárez, Tijuana, León, Toluca y Monterrey, dentro de las 91 áreas urbanas evaluadas por la ENSU.

A nivel estatal, el municipio encabeza la lista con el menor porcentaje de percepción de inseguridad, con un 54.1 por ciento, seguido por Tonalá, que registró 63.45 por ciento; San Pedro Tlaquepaque, con 64.9 por ciento; Tlajomulco de Zúñiga, con 68.1 por ciento, y Guadalajara, con 78.0 por ciento.

Lee: Salamanca aumenta 71% los aseguramientos durante el primer semestre de 2026

La encuesta mide la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en distintos espacios públicos y privados, como cajeros automáticos en la vía pública, calles, transporte público, carreteras, bancos, mercados, parques, centros recreativos y comerciales, automóviles, centros de trabajo, viviendas y escuelas.

Estos resultados consolidan a Zapopan como el municipio con la mejor percepción de seguridad entre los que integran el AMG. Además, la encuesta evalúa la percepción de la población sobre la efectividad de los gobiernos municipales para resolver las principales problemáticas de su ciudad.

En este indicador, el Gobierno de Zapopan obtuvo la mejor evaluación entre los municipios de Jalisco considerados por la ENSU con 35.2 por ciento, seguido de Tlajomulco (33.9%), San Pedro Tlaquepaque (22.2%), Guadalajara (18.8%), Tonalá (18.6%) y Puerto Vallarta (13.3%).

Explora más contenido en Alcaldes de México

Te puede interesar:

Adolescentes y delito: el reto para los gobiernos locales va más allá de la policía

San Luis Potosí fortalece la formación policial con capacitación en derechos humanos

Operativo Enjambre ha dejado 60 detenidos en el Estado de México, SSPC destaca la desarticulación de redes criminales