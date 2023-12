La batalla política y legal por el fondo municipal en Nuevo León

La lucha por el fondo de 2,500 millones de pesos que el Gobierno de Nuevo León debe a municipios de la entidad se ha convertido en una batalla política y jurídica, en la cual, aún cuando el Poder Judicial deja ver que se resolverá el tema antes de que termine el año, el Ejecutivo estatal no ha liberado los recursos.

Foto: Captura de pantalla / Alcaldes de México.

“En estricto sentido legal, ese fondo sigue ahí porque son recursos que están etiquetados para proyectos de inversión de esos 28 municipios (que están involucrados)”, mencionó en entrevista con Alcaldes de México, la diputada local Lorena de la Garza.

Expuso que, en la Ley de Egresos de 2023, que fue votada por unanimidad, se incluyó el fondo de 2,500 millones de pesos para municipios gobernados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Morena, y el municipio independiente de García. No se incluyeron municipios gobernados por Movimiento Ciudadano (MC).

Posteriormente, agregó la diputada priista, alcaldes de MC presentaron recursos legales para solicitar que no se distribuyera este fondo, alegando temas como injusticia presupuestal o discriminación, ya que no los estaban incluyendo en esos recursos.

De esta forma, a lo largo de 2023, el Gobierno de Nuevo León retuvo el fondo.

Ante la situación, los munícipes afectados han acudido ante el Poder Judicial a nivel estatal y federal para resolver la situación.

En los últimos días, incluso, algunos de los alcaldes han realizado manifestaciones en la Tesorería del estado y frente al Palacio de Justicia; sin embargo, hasta el momento, no se han liberado los recursos por parte del Gobierno de Nuevo León.

La diputada De la Garza comentó que, el Poder Judicial tiene el compromiso de atender el tema antes de que finalice el año.

Al respecto, el Gobierno del estado indicó, a través de un comunicado, que no ha recibido la notificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la entrega del fondo de 2,500 millones de pesos a los municipios, por lo que se esperará a la resolución, ya que actualmente se cuenta con 3 suspensiones (2 federales y 1 local). Debiéndose analizar si la resolución es cosa juzgada o no.

El Ejecutivo estatal advirtió que en virtud de que es un fondo impugnado, que no está en Ley de Ingresos sino en Ley de Egresos, conforme la jurisprudencia controversia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la legislación correspondiente.

“Cuando se impugna la aprobación y orden de publicación del decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de una entidad federativa o de la federación, si durante el trámite del juicio concluye el periodo fiscal en el que estuvo vigente el 31 de diciembre, queda sin efectos el fondo y ese dinero no se puede ejercer, máxime que no se ha notificado las resoluciones y que las mismas no son firmes”, señaló el texto emitido este jueves.

La diputada Lorena de la Garza lamentó que esta situación afecta a la ciudadanía, ya que no hay los recursos para los programas sociales, o los proyectos de inversión en las localidades.

“En esta batalla política se ha perdido la sensibilidad de que el presupuesto tiene cara de ciudadanos, no cara de partidos políticos, porque la afectación no es a los partidos, no es a los alcaldes, es directamente a la ciudadanía en la asistencia que le dan los municipios”, aseveró.

Pendiente paquete presupuestal 2024

Asimismo, los diputados del Congreso de Nuevo León están a la espera de que el Ejecutivo estatal envíe la Ley de Egresos de 2024, para tener completo el paquete presupuestario para el siguiente año y poder votarlo.

“Sin el paquete fiscal completo, que está compuesto de la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos, no podemos hacer un correcto análisis presupuestal para ver si avalamos la Ley de Ingresos que nos envió”, expuso la diputada De la Garza.

Añadió que uno de los temas a atender, es la solicitud de deuda que está haciendo la autoridad.

