Alcalde de Misantla denuncia asalto tras llevar apoyo a Poza Rica

El presidente municipal de Misantla, Veracruz, René Omar Jaén, fue asaltado tras llevar apoyos a Poza Rica para los afectados por las intensas lluvias. A través de sus redes sociales, detalló que se encontraba con su equipo de trabajo en la caseta de Totomoxtle para llevar insumos a los afectados, sin embargo fueron víctimas de la delincuencia.

“Estamos unidos pero en parte temerosos. Tuvimos un incidente en la gasolinera que se encuentra en el entronque de la carretera y fuimos víctimas de los asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero”, explicó.

Entre los equipos de fotografía y celulares, el alcalde detalló que se robaron insumos para los habitantes de Poza Rica con lujo de violencia.

“Le agradezco a mi equipo por ayudarme a llevar los insumos que el pueblo de Misaltla donó a toda la gente que lo necesita, sin imaginarnos que llegaría a pasar esta situación. Gracias a Dios estamos todos bien”, añadió.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido algún comunicado ni se sabe del paradero de los responsables.

Presidenta Sheinbaum otorga apoyo a Poza Rica

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Poza Rica para entregar ayuda humanitaria y realizar traslados médicos. Además, supervisó los trabajos de limpieza y apoyo a la población en los municipios de Álamo y Tempoal, Veracruz, como parte de su cuarto día de recorridos por territorio para atender de manera directa a las y los afectados por las lluvias extraordinarias.

