Condenable, vil y cobarde homicidio de Carlos Manzo: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció ante la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre. Aseguró que no habrá impunidad en el caso y continuarán las investigaciones hasta dar con los responsables del asesinato y con quien ordenó la ejecución.

Foto: Conferencia de prensa / Presidencia de la Republica.

“Es condenable, cobarde y vil el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. No habrá impunidad, vamos a seguir todas las líneas de investigación”, dijo durante su conferencia de prensa.

La jefa del Ejecutivo federal además denunció que hay una andada de la derecha y de cometócratas por el asesinato y aseguró que se reforzará la estrategia de seguridad con la atención a,as causas, sin intervención ni autoritarismo.

Respecto a las protestas violentas que ocurrieron el fin de semana por el asesinato del alcalde de Uruapan, Sheinbaum argumentó que se trata de un grupo provocador que no formó parte de esta manifestación.

“Fue un grupo muy provocador que entró a palacio de Gobierno y se está haciendo la investigación de la policía. Esto no fue parte de la manifestación que hubo porque todos tienen derecho a manifestarse, pero es distinto cuando hay una provocación”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que darán seguridad a la familia del alcalde y ya hubo comunicación con la esposa y el hermano del funcionario. Además, aseguró que no se abandonará a Michoacán ante la ola de violencia.

