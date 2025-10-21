Detienen a presunto implicado en el asesinato de ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que fue detenido un hombre por su presunta participación en el asesinato de la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía Martínez. El presunto involucrado fue identificado como Felipe de Jesús “N” y fue detenido por un operativo conjunto entre la Policía de Investigación, autoridades estatales y federales.

Foto: Gabriela Mejía en Facebook.

A través de un comunicado, la FGE informó que el detenido será presentado ante un juez para iniciar el proceso por el delito de homicidio calificado y será el agente del Ministerio Público quien continúe con las diligencias y determine las acciones legales del acusado.

La FGE se comprometió a esclarecer el crimen y dar con los responsables, pues no descartan que haya más personas involucradas en este hecho.

Gabriela Mejía fue asesinada el martes pasado en un ataque directo por sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. La funcionaria murió al instante por los impactos de bala.

La ex alcaldesa fungió su papel en el municipio de Cuauhtémoc durante el periodo de 2021 a 2024. El año pasado compitió por la reelección bajo la alianza PRI-PAN pero perdió las elecciones. Logró ingresar como regidora de representación proporcional.

Durante su campaña, Mejía denunció, a través de sus redes sociales, amenazas por integrantes de Morena y de la policía estatal.

“Les he compartido que Morena nos ha estado hostigando y siguiendo. Cuando llegue a la reunión, había gente de Morena afuera grabándonos y diciendo que según compramos votos”, denunció el pasado 22 de mayo.

