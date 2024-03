En el estado de Michoacán candidatos a cargos de elección popular han decidido retirarse de la contienda electoral por la inseguridad que se vive en la entidad debido a los asesinatos cometidos en contra de los aspirantes y la presencia del crimen organizado.

Foto: Fiscalía de Michoacán en X.

Cabe mencionar que, el morenista Miguel Ángel Zavala Reyes y el panista Armando Pérez Luna fueron asesinados a tiros el pasado 26 de febrero, ambos eran aspirantes a la presidencia municipal de Maravatío y murieron con menos de 12 horas de diferencia.

Dos días después de los homicidios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) compartieron que tres políticos perredistas y cuatro priistas se habían retirado de la contienda por violencia en Estado.

De acuerdo con partidos políticos e información del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), hasta el momento 34 políticos han decidido abandonar sus aspiraciones a cargos de elección popular ante la inseguridad en el estado.

Según el recuento hecho por EL PAÍS, siete de los 11 partidos con registro estatal, han sido víctimas de esta situación: Movimiento Ciudadano y el partido local Michoacán Primero encabezan la lista de candidaturas declinadas con siete casos cada uno.

El Partido Encuentro Solidario (PES), confirmó que seis aspirantes se bajaron de la elección; el PRI y el PRD mantienen las cifras que presentaron a finales de febrero (3 aspirantes), mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), suma tres aspirantes que abandonaron la competencia.

Tiempo por México, una organización estatal de nuevo registro reconoce dos representantes; Morena no tiene candidaturas afectadas; mientras que, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Más Michoacán no respondieron a las solicitudes de información.

Además, dos candidatos independientes, uno a alcalde y otro a una diputación local, dieron a conocer al IEM que ya no iban a participar en la contienda por la violencia.

“Tengo 25 años de carrera política en Michoacán y nunca había visto un ambiente de intromisión del crimen organizado tan intenso y en tantas regiones del Estado”, puntualizó Antonio Plaza, líder de Michoacán Primero.

Plaza aseguró que, hay regiones donde el crimen organizado controla la compraventa de productos básicos de alimentación. “Si controlan eso, ¿por qué no habrían de controlar quién es el presidente principal? No es una cuestión de partidos, sería muy deshonesto y oportunista decir están ayudando a estos o a aquellos”, mencionó.

Asimismo, dijo que no es una cuestión de partidos sino de los grupos criminales y que en Michoacán “vives como puedes, te cuidas, tratas de no mezclarte con gente peligrosa, no participar de actividades en las que estén involucrados los delincuentes, no ir a determinados lugares a algunas horas y en la política lo hacemos igual”.

