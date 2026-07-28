Guadalupe supera el millón de viajes gratuitos con el programa “Guadalupe Nos Mueve”

La Administración de Guadalupe, Nuevo León, anunció que el programa de transporte gratuito “Guadalupe Nos Mueve” superó el millón de servicios otorgados a la población; esta iniciativa se consolida como una estrategia de movilidad que facilita los traslados diarios y contribuye a reducir el gasto en transporte de miles de habitantes del municipio.

Foto: Municipio de Guadalupe, NL.

De acuerdo con el Gobierno municipal, la iniciativa ya registra casi 1.1 millones de viajes gratuitos, lo que representa un apoyo directo a la economía familiar al acercar a los usuarios desde el interior de las colonias hasta estaciones del Metro y avenidas donde circulan rutas de transporte urbano.

El alcalde Héctor García destacó que el programa, además de disminuir los costos de traslado, permite ahorrar tiempo a quienes lo utilizan diariamente.

“Vamos ya casi al millón cien mil viajes gratuitos que hacemos con Guadalupe Nos Mueve en favor de la gente de Guadalupe. Ha sido un gran éxito de la administración y, obviamente, coadyuvamos con la economía de las familias y con su tiempo porque trasladamos a los usuarios del interior de las colonias a las avenidas principales para que aborden su bus o el Metro”, señaló el presidente municipal.

Estudiantes ahorran hasta 20 mil pesos al año

Uno de los sectores más beneficiados es el estudiantil. Según el Ayuntamiento, los alumnos que utilizan este servicio de movilidad pueden obtener un ahorro estimado de 20 mil pesos anuales en gastos de transporte, lo que representa un respaldo para la permanencia escolar y la economía de sus familias.

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El programa inició operaciones en enero de 2025 en la colonia Dos Ríos, con el objetivo de atender la problemática de movilidad en la zona y mejorar la conexión de los habitantes con el transporte público masivo.

Amplían cobertura de «Guadalupe Nos Mueve»

Actualmente, el sistema opera con 27 camionetas distribuidas en cinco rutas, además de tres autobuses destinados al programa «Guadalupe Nos Mueve a la Escuela«, enfocado en facilitar el traslado de estudiantes.

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