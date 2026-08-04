Del problema ambiental a la economía circular: la nueva estrategia contra el sargazo

El sargazo dejó de ser un problema estacional para convertirse en una crisis estructural que amenaza la biodiversidad, la economía y las finanzas públicas del Caribe mexicano. Detrás de las playas cubiertas por toneladas de esta macroalga existe un fenómeno de escala oceánica que ya genera pérdidas millonarias al sector turístico y reduce la recaudación fiscal de los tres órdenes de gobierno.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

En la emisión semanal de Soluciones para Gobernar, de Alcaldes TV, Ignacio Muñoz, CEO de The Seas We Love, subrayó que el origen del problema está en la formación de un nuevo cinturón de sargazo que atraviesa el Atlántico desde África hasta las costas de Brasil, y profundiza en la resolución de esta problemática que está afectando a diversos sectores del caribe.

“Nos encontramos frente a un nuevo cinturón del sargazo que va desde la costa de África, pasa todo el océano y llega hasta las costas de Brasil. Esa zona es donde se está generando ese nuevo cinturón del sargazo con más de 6 mil millas y 50 millones de toneladas.” afirmó.

El directivo igualmente explicó que el fenómeno responde a una combinación de factores: el exceso de nutrientes que recibe el océano por actividades humanas, el aumento de la temperatura marina, así como los cambios en las corrientes y mareas derivados del cambio climático.

Turismo, pesca y comercio, entre los principales afectados

Muñoz detalló quela afectación económica alcanza prácticamente a todas las actividades que dependen del atractivo natural del Caribe. El deterioro de las playas limita las actividades recreativas, reduce la pesca ribereña y afecta directamente a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.

“Todo el motor económico para el bienestar y el desarrollo del estado se encuentra en serio riesgo si no revertimos este impacto”, subrayó el CEO de The Seas We Love.

Muñoz explica que Quintana Roo compite con miles de destinos turísticos a nivel mundial y la pérdida de uno de sus principales atractivos naturales disminuye su competitividad internacional. “El destino tiene tres grandes atributos: sol, playa y capital natural; dos de tres están siendo impactados.” sentenció.

Convertir un problema ambiental en una nueva industria

Ante este fenómeno que está impactando de forma desmesurada al Caribe, el directivo de The Seas We Love detalló la iniciativa que invertiría esta situación; la propuesta consiste en transformar la macroalga de un residuo costoso a una materia prima comercializable.

“Lo que se ha decidido es la valorización del sargazo como materia prima y la exportación del sargazo como materia prima.”, señaló.

Entre los mercados con mayor potencial identifica a China, Japón, Corea del Sur y países del norte de Europa, donde desde hace décadas existe una industria consolidada para el aprovechamiento de macroalgas. Además, adelantó que dentro del marco del Plan México se prevé la creación de un parque industrial de economía circular en Puerto Morelos para desarrollar productos derivados del sargazo.

Las principales aplicaciones contempladas incluyen:

•⁠ Bioplásticos.

•⁠ Biocartón.

•⁠ Biofertilizantes y bioestimulantes.

•⁠ Producción de biogás y biometano para generar electricidad y sustituir parcialmente el consumo de gas LP.

Con ello, explica, no sólo disminuiría el impacto ambiental del sargazo, sino que también surgiría una nueva cadena productiva basada en una economía circular capaz de generar valor económico a partir de un problema ambiental.

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