Huamantla refuerza medidas de seguridad para la Huamantlada 2026

El Ayuntamiento de Huamantla comenzó la entrega de notificaciones preventivas a propietarios, poseedores y responsables de inmuebles ubicados dentro del circuito oficial del tradicional encierro, esto con el objetivo de fortalecer la seguridad durante la próxima Huamantlada 2026.

Foto: Municipio de Huamantla.

A través del Comité Taurino Municipal, el gobierno local realiza recorridos casa por casa para informar a los vecinos sobre las medidas que deberán cumplir antes y durante el evento, con el propósito de garantizar un desarrollo ordenado y reducir riesgos para participantes y espectadores.

Las notificaciones incluyen los criterios técnicos para la instalación de burladeros, el calendario para su colocación, los horarios de inspección que realizarán las direcciones de Protección Civil Municipaly Estatal, así como las disposiciones de seguridad que deberán atender los inmuebles ubicados en el recorrido oficial.

Como parte de las acciones preventivas, el Comité Taurino Municipal también notificó de manera personalizada a los habitantes de la calle Juárez, en el tramo comprendido entre Zaragoza y Morelos, debido a que esta vialidad se integrará al circuito oficial de la Huamantlada 2026, por lo que sus residentes deberán cumplir con las medidas establecidas para este nuevo segmento. Además de la entrega física de las notificaciones, el Gobierno Municipal puso a disposición de la ciudadanía un portal con información oficial del evento, donde pueden consultarse el Reglamento de la Huamantlada, el mapa oficial del recorrido, recomendaciones de seguridad y las notificaciones emitidas por el Comité Taurino Municipal. Las personas que no hayan recibido el documento impreso podrán descargarlo desde la plataforma.

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