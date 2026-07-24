Puebla presenta Violentómetro Laboral para prevenir acoso en el servicio público

El Gobierno de la Ciudad de Puebla presentó el Violentómetro Laboral, una herramienta diseñada para identificar conductas que vulneran la dignidad de las personas y que pueden derivar en violencia laboral o sexual.

Foto: Municipio de Puebla.

Durante la presentación de esta estrategia, impulsada por Secretaría de las Mujeres, el presidente municipal José Chedraui Budib señaló que la administración mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la integridad de las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en los espacios públicos y digitales.

“Priorizamos la prevención, porque para nosotras y nosotros lo más importante es garantizar su dignidad y por supuesto su bienestar”, expresó el edil.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, destacó que el Violentómetro Laboral busca hacer visibles prácticas que durante años fueron consideradas normales, pero que afectan los derechos y el bienestar de quienes trabajan en el servicio público.

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“Solo aquello que logramos nombrar puede prevenirse. El Violentómetro Laboral nos invita a reconocer conductas que durante mucho tiempo se consideraron normales y que hoy sabemos que vulneran los derechos de las personas”, afirmó González.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de la Ciudad también fortalece la atención a través de la Agencia contra el Acoso y Hostigamiento Laboral y Sexual, instancia que brinda orientación, acompañamiento jurídico y apoyo psicológico a servidoras públicas que enfrentan situaciones de violencia laboral, acoso u hostigamiento sexual.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 27.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más que han trabajado alguna vez han experimentado algún tipo de violencia en el ámbito laboral, lo que refleja la necesidad de impulsar mecanismos de prevención y atención dentro de las instituciones públicas.

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