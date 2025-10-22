Con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje y la conciencia ambiental, se inauguró el décimo Punto Verde Metropolitano (PVM), del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en las instalaciones del centro comunitario CEMEX.

Foto: Gobierno de Jalisco.

Su ubicación sobre Prolongación Gobernador Curiel y a un costado de lo que será la estación Las Juntas de la Línea 4 del Tren Ligero, en San Pedro Tlaquepaque, beneficiará a más de 7 mil 200 viviendas en un radio de 800 metros, así como a personas habitantes de colonias como Cerro del Cuatro, El Vergel, Miravalle, Las Juntitas, El Campesino, Felipe Ángeles, Lázaro Cárdenas y El Manantial.

El nuevo Punto Verde representa un hito para la red metropolitana, al ser el primer centro de acopio impulsado por la iniciativa privada, gracias al convenio entre el Imeplan y CEMEX, lo que abre la puerta para que más empresas participen en acciones de sostenibilidad.

Patricia Martínez Barba, directora general del Imeplan, destacó que a la fecha se han acopiado más de 20 toneladas de residuos reciclables mediante la red de Puntos Verdes Metropolitanos, una iniciativa con presencia en los nueve municipios del AMG que forma parte del proyecto Metrópoli Resiliente, financiado por la Unión Europea y con asesoría técnica del Área Metropolitana de Barcelona.

“Este décimo Punto Verde es una muestra de que las transformaciones sí son posibles y de que surgen de la convicción de quienes estamos aquí: de mujeres líderes en cada uno de sus ámbitos y de hombres que reconocen y construyen junto con ellas. Cuando trabajamos en equipo, las ideas se vuelven realidad y logramos cambios que perduran”, mencionó.

Lee: Jalisco presenta iniciativa para regular uso de scooters eléctricos

Adolfo Echegaray, Director de Operaciones en CEMEX, expresó su agradecimiento por participar en este proyecto y ser los primeros de la iniciativa privada en participar.

“La verdad, sobran las palabras para decir lo agradecidos y contentos que estamos de sumarnos a esta iniciativa. Sé que no es fácil, ni barato, pero con involucramiento y emoción como lo han estado haciendo, pues yo creo que va a ser más fácil. Este es el décimo Punto Verde en el AMG, y el primero con la iniciativa privada (…), y no será el último”, expresó.

El módulo recibirá residuos domésticos como cartón, plástico, metal no ferroso y vidrio —limpios, secos y separados—, y operará de lunes a viernes de 8:00 a 19:30 horas, y los sábados de las 8:00 a las 17:00 horas.

Te puede interesar:

Jalisco impulsa gobierno abierto en 125 municipios

Designan a nueva presidenta del Consejo Ciudadano de las Mujeres en Jalisco

Promueven eficiencia energética en Jalisco