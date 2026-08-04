Irapuato consolida sus Ecocentros como estrategia para aminorar residuos

La Administración de Lorena Alfaro García ha promovido esta iniciativa para lograr que la ciudadanía adopte la separación de residuos desde los hogares y reconozca el valor de los materiales reciclables, contribuyendo a reducir la cantidad de desechos enviados a disposición final.

Foto: Municipio de Irapuato.

Actualmente el municipio cuenta con dos Ecocentros, ubicados en el Parque Ecológico de Irapuato y en Plaza San Roque, donde las personas pueden entregar materiales reciclables a cambio de incentivos económicos, además de acceder a distintos programas ambientales.

El director de Sustentabilidad, Gonzalo Guerrero Guerrero, explicó que el objetivo del proyecto es modificar la percepción sobre los residuos y convertirlos en recursos con valor económico y ambiental.

«Los Ecocentros permiten que la gente transforme materiales reciclables en beneficios económicos y, al mismo tiempo, tome conciencia de que los residuos no son basura cuando se separan y manejan correctamente», destacó Guerrrero.

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Principales resultados de la estrategia

Además del intercambio de materiales reciclables por incentivos, los Ecocentros han ampliado su alcance mediante acciones enfocadas en la gestión integral de residuos y la recuperación de espacios verdes.

Entre los principales resultados y servicios que ofrece el programa destacan:

Incentivos económicos para las personas que entregan materiales reciclables.

Campaña permanente de acopio de residuos tecnológicos, evitando que aparatos electrónicos y equipos obsoletos contaminen el suelo y los mantos acuíferos.

Entrega gratuita de composta orgánica, que puede utilizarse en jardines, huertos y áreas verdes.

Donación de árboles para fortalecer las acciones de reforestación y ampliar la cobertura vegetal del municipio.

El Gobierno de Irapuato informó que las personas interesadas en participar en los programas de reforestación pueden solicitar árboles a través de la Dirección de Sustentabilidad, las redes sociales oficiales del municipio, la línea 072 o directamente en las instalaciones del Parque Ecológico.

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