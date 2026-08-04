Cancún facilita acceso a la Tarifa Social de MOBI con nuevo módulo de credencialización

El Ayuntamiento de Benito Juárez fortaleció la implementación del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) al poner en operación un nuevo módulo de credencialización que permitirá a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad acceder de manera más ágil a la Tarifa Social del transporte público impulsada por la gobernadora Mara Lezama.

Foto: Ayuntamiento de Benito Juárez.

El nuevo módulo fue instalado en la Dirección de Ventanilla Única del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), ubicada en la Supermanzana 02, con el objetivo de acercar este servicio a la población y simplificar el trámite para obtener la credencial que permitirá acceder al beneficio tarifario.

Durante un recorrido por las instalaciones, la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, acompañada por el director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, y la titular del IMDAI, Bárbara Jackeline Iturralde Ortíz, verificó la operación del nuevo espacio de atención.

Hernández Kotasek explicó que la credencial será expedida de forma gratuita para los usuarios de la nueva Ruta 27 Puente Nichupté, la primera del sistema MOBI en contar con este esquema de Tarifa Social. Agregó que, conforme la red de transporte se expanda, el mismo documento será válido para las nuevas rutas que se incorporen al sistema.

El funcionario estatal precisó que la credencial es personal e intransferible, incluye fotografía del beneficiario y requiere presentar identificación oficial, comprobante de domicilio en Quintana Roo y, según el caso, constancia escolar, certificado de discapacidad permanente o documento que acredite la condición de persona adulta mayor.

Por su parte, Landy Guadalupe Canché destacó que el IMDAI también realiza el trámite del certificado de discapacidad para quienes aún no cuentan con él, lo que permitirá que las personas puedan completar todo el proceso en un solo lugar.

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«La intención es evitar traslados innecesarios y ofrecer una atención más rápida, accesible e inclusiva para quienes requieren este apoyo», señaló.

La nueva Ruta 27 Puente Nichupté forma parte del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense y recorrerá aproximadamente 64 kilómetros, conectando el fraccionamiento Cielo Nuevo con diversos desarrollos habitacionales, además de las avenidas José López Portillo, Nichupté y Kabah, hasta cruzar el Puente Nichupté hacia la zona hotelera de Cancún.

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