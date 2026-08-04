Querétaro invierte 24.4 mdp para fortalecer al campo en cinco municipios

El Gobierno del estado de Querétaro, anunció el inicio del programa «Apoyo al Campo Queretano» con una inversión de 24.4 millones de pesos. Las autoridades informaron que esta estrategia tiene como principal propósito fortalecer la seguridad alimentaria, elevar la productividad agropecuaria y mejorar las condiciones de trabajo de 833 productores de los municipios de Amealco de Bonfil, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan.

Foto: Gobierno del estado de Querétaro.

Durante el arranque regional del programa, el gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de apoyos dirigidos a modernizar las actividades agrícolas y pecuarias mediante maquinaria, fertilizantes e infraestructura para el aprovechamiento del agua.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Rosendo Anaya Aguilar, destacó que la inversión forma parte de una política permanente de respaldo al sector primario, la cual ha mantenido la entrega de apoyos en los 18 municipios del estado durante los últimos cinco años.

Explicó que uno de los principales objetivos es dotar a los productores de herramientas y tecnología que permitan un uso más eficiente y sustentable del suelo y del agua, con el propósito de incrementar la productividad y la rentabilidad de las unidades de producción.

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«Buscaremos siempre apoyarles a ustedes, que todos los días están batallándole en el campo, ahí nos verán a nosotros directamente los funcionarios», afirmó el funcionario.

Distribución de la inversión

Del monto total destinado al programa, 15 millones 767 mil 185 pesos se canalizarán para la adquisición de maquinaria y equipo, en beneficio de 463 productores.

Además, se asignarán 2 millones 753 mil 980 pesos para la entrega de fertilizantes, apoyo que llegará a 342 productores, mientras que 5 millones 921 mil 404 pesos serán destinados a obras de captación de agua, con las que se favorecerá a 28 productores.

En su intervención, el presidente municipal de Amealco de Bonfil, Óscar Pérez Martínez, consideró que la inversión representa una respuesta a los retos que enfrenta el sector agropecuario y permitirá generar mejores condiciones para que los productores incorporen tecnología, innoven y aumenten su capacidad de producción.

Con este arranque regional, el Gobierno de Querétaro anunció que la dispersión de apoyos continuará en el resto de los municipios de la entidad, como parte de la estrategia estatal para fortalecer el desarrollo rural y garantizar la producción de alimentos.

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