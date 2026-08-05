Menos burocracia: Zapopan simplifica trámites

El Gobierno de Zapopan anunció un nuevo paso en su estrategia de mejora regulatoria al simplificar 13 de los trámites con mayor demanda ciudadana, una medida que elimina de forma permanente 79 requisitos, reduce tiempos de respuesta de hasta 25 días y busca facilitar la apertura de negocios, las inversiones y el desarrollo urbano en el municipio.

Foto: Municipio de Zapopan.

Durante la presentación de la estrategia, el presidente municipal Juan José Frangie Saade, aseguró que la reducción de la carga burocrática representa un incentivo para la actividad económica y la generación de empleo.

«Redujimos los procesos en trámites de licencias comerciales y para el sector de la construcción, que es muy importante. Estamos simplificando 13 trámites y 79 requisitos. Pero lo más relevante: estamos reduciendo hasta 25 días los trámites. Eso significa menor burocracia y tiempo perdido, y así más oportunidades para invertir y generar más empleos», afirmó el alcalde.

Menos requisitos y trámites más rápidos

La coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental, Dialhery Díaz González, explicó que la eliminación permanente de 79 requisitos fue resultado de un análisis técnico realizado por las distintas dependencias involucradas, apoyado en herramientas tecnológicas.

«Este proceso elimina de forma permanente 79 requisitos apoyados firmemente en el análisis de las áreas participantes, así como en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, lo que se traduce en una menor carga administrativa para el ciudadano. Esto es, de nueva cuenta, una muestra de que Zapopan trabaja a otro nivel», puntualizó la funcionaria.

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Licencias de construcción y comercio, entre las principales beneficiadas

Entre los trámites con mayores cambios destacan los relacionados con el desarrollo urbano y las licencias comerciales.

El Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos pasó de nueve a cuatro requisitos; la Licencia de Urbanización redujo sus requisitos de 22 a cuatro; mientras que el Certificado de Alineamiento y Número Oficial pasó de nueve a cuatro.

También se simplificó la Constancia de Número Oficial, que ahora requiere cinco requisitos en lugar de ocho y disminuye su tiempo de respuesta de diez a cinco días.

En materia de construcción, la Licencia de Edificación pasó de trece a siete requisitos; la Prórroga de Licencia redujo sus pasos de nueve a tres; el trámite de Demolición pasó de doce a cuatro; la Licencia de Remodelación y/o Ampliación disminuyó de trece a seis requisitos, mientras que el Certificado de Habitabilidad también redujo significativamente la cantidad de documentos solicitados.

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