León pisa firme: así recuperó Guanajuato el liderazgo de la industria del calzado

Durante los últimos años, la industria del cuero y calzado dejó de tener ese sello indeleble para la entidad de Guanajuato, este sector comenzó a verse endeble debido principalmente a que enfrentó el periodo más complejo de su historia reciente. El principal agente fomentador de este fenómeno fue el auge de productos importados a precios artificialmente bajos, en adición con factores como: el contrabando y otras prácticas comerciales desleales, provocaron una pérdida de competitividad para cientos de fabricantes.

Fotos: CICEG.

Hoy el panorama comienza a cambiar. La combinación de medidas impulsadas por el Gobierno federal, el respaldo del Gobierno de Guanajuato, la estrategia del Municipio de León y el trabajo coordinado con la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) ha permitido que el sector retome una ruta de crecimiento basada no solo en la protección del mercado interno, sino también en la innovación, la digitalización y la conquista de nuevos mercados internacionales.

Por ahora, según los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), actualizados a mayo de 2026, muestran que en este sector predominan las microempresas a nivel nacional: existen 7 mil 870 establecimientos con entre cero y diez trabajadores, mientras que apenas 200 empresas superan los 101 empleados, evidencia de que la fortaleza del sector descansa principalmente en pequeñas y medianas industrias., entonces, ¿cómo se protege a estas microempresas del comercio desleal?

Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), explicó que uno de los ejes prioritarios para la cámara ha sido combatir esta práctica.

“Tenemos retos importantes, uno es el tema del comercio desleal e ilegal, que hemos venido los últimos meses trabajando muy de cerca con las autoridades para crear un piso parejo y tratar de competir con las mismas reglas en el mercado nacional».

Foto: Ian López / Alcaldes de México.

«Cuando tienes que competir con producto de contrabando o producto ilegal, es muy complicado para cualquier industria competir en un entorno así”, dijo Cashat en entrevista con Alcaldes de México.

Ese trabajo conjunto ha dado resultados. Durante 2025 y 2026 se concretaron diversas medidas federales respaldadas por la industria, entre ellas la exclusión del calzado terminado del programa IMMEX, el mantenimiento de aranceles del 35 por ciento para determinadas importaciones, controles a esquemas de mensajería y la actualización de precios estimados para combatir la subvaluación de mercancías.

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La propia CICEG considera que estas acciones marcaron un punto de inflexión para recuperar la competitividad del sector y frenar prácticas que afectaban a los fabricantes nacionales.

¿Qué ocurrió con el calzado?

De acuerdo con la Secretaría de Economía y con la industria del calzado, durante varios años algunas empresas comenzaron a utilizar el IMMEX de forma distinta a su propósito. En lugar de importar insumos para fabricar zapatos en México, importaban calzado ya terminado bajo el régimen de importación temporal.

Al realizar esta operación eludían el pago de IVA y otros impuestos correspondientes a una importación definitiva; el producto ingresaba al país con menores costos y parte de ese calzado terminaba vendiéndose en el mercado mexicano, compitiendo con fabricantes nacionales.

La industria calificó este mecanismo como una forma de competencia desleal y de evasión o elusión fiscal, porque el beneficio del IMMEX estaba diseñado para bienes destinados a procesos de exportación, no para abastecer el mercado interno.

¿Qué logró Guanajuato junto con el Gobierno Federal?

Durante años, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y el Gobierno de Guanajuato solicitaron modificar el programa. El resultado fue que, en agosto de 2025, la Secretaría de Economía anunció un decreto mediante el cual el calzado terminado quedó excluido del programa IMMEX.

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El siguiente paso después de la reivindicación.

Para la CICEG, el segundo gran eje, ahora consiste en aumentar las exportaciones. Cashat explicó que actualmente trabajan con organismos empresariales de Estados Unidos para aprovechar las ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Le estamos apostando mucho al tema de las exportaciones. Estamos trabajando muy de cerca con nuestras contrapartes en Estados Unidos para negociar los mejores términos para el calzado dentro del T-MEC. Cumpliendo con las reglas del tratado tenemos cero por ciento de arancel para Estados Unidos y eso ha beneficiado a nuestras empresas.”, subrayó.

Aunado a esto, el dirigente destacó un dato que refleja el posicionamiento alcanzado en este retorno por la industria mexicana:

“El 70 por ciento de las botas que se comercializan en Estados Unidos son producto mexicano. Sin embargo, hay muchísimos otros nichos en los cuales crecer.”, sentenció.

De acuerdo con la CICEG, la estrategia en este siguiente peldaño consiste en atraer grandes compradores internacionales para que identifiquen a México como un socio confiable de manufactura con mayor valor agregado. De este modo, fue que el trabajo en conjunto dio los resultados que hoy mantienen firme nuevamente a la industria del cuero y calzado en Guanajuato. Después de años marcados por la competencia desleal y la incertidumbre, la recuperación de la industria zapatera guanajuatense ahora da el siguiente paso hacia un modelo donde competir ya no significa únicamente producir más, sino producir con mayor innovación, valor agregado y presencia global.

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