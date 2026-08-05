Plan México apuesta por el ferrocarril para democratizar el desarrollo industrial

Funcionarios de las secretarías de Economía y de Infraestructura coincidieron en que dentro del desarrollo ferroviario que contempla el Plan México, existe la búsqueda de no sólo transformar la movilidad de los pasajeros a nivel nacional, sino de convertir a esta industria en una política pública capaz de redistribuir el crecimiento económico hacia municipios que durante décadas permanecieron al margen de las grandes inversiones industriales.

Foto: Ian López / Alcaldes de México.

Álvaro Madrigal Montes de Oca, titular de la Unidad de Economía, Información y Regulación Ferroviaria, explicó que la coordinación entre la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, así como los gobiernos estatales y municipales, resulta indispensable para que los corredores ferroviarios se conviertan en verdaderos motores de desarrollo regional.

“La colaboración con Economía, con Marina, en el caso de los polos del Istmo de Tehuantepec, es permanente por el transporte ferroviario de carga. Tenemos que pensar esas alternativas, no solamente la conexión carretera, sino también cómo se empata con los trenes de pasajeros que ahora estamos planteando; alternativas para poder acercar a poblaciones pequeñas y medias hacia centros que puedan tener un potencial industrial”, subrayó Montes de Oca, durante el evento SUMMIT MOVITRANS.

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El funcionario aunó en que estas nuevas líneas ferroviarias, pensadas en conectar a la Ciudad de México con Nuevo Laredo, Guadalajara y posteriormente con el Pacífico y el norte del país, consolidarán corredores económicos que permitirán, a su vez, crear competitividad regional, sin embargo, también anticipó que el verdadero impacto comenzará a observarse una vez que la infraestructura entre en operación y facilite la integración económica de distintas regiones.

“Los beneficios inmediatos son los de la construcción. Sin embargo, los beneficios más importantes son los de largo plazo. Está la mejora de productividad y del desempeño económico; podemos conectar ciertas poblaciones medias y pequeñas hacia centros de trabajo y hacia los núcleos de producción, brindando alternativas para tener mayor empleo en el largo plazo y mayor productividad”, mencionó.

En tanto, quien refrendó estos resultados, y puntualizando en el caso de los Polos de Desarrollo para el Bienestar fue Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, quién explicó que estos Polos responden a una lógica distinta a la de los mercados tradicionales, pues buscan llevar industria a regiones donde existe potencial económico, pero donde la inversión privada difícilmente llegaría por sí sola.

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“Los Polos de Desarrollo son una estrategia de política industrial que está pensando en esas regiones del país donde podría haber actividad industrial, pero no la hay porque hace falta un empujoncito. Digamos que el mercado no va a llevar la actividad industrial ahí, pero probablemente si generamos desde el Estado ciertas condiciones, podemos llevar actividad industrial” aclaró Silva Castañeda.

Creación de un comité intersecretarial

El funcionario de igual forma reconoció que los proyectos de política industrial siempre implican riesgos, por lo que la estrategia del Gobierno federal ha sido construir un esquema de evaluación integral para incrementar las posibilidades de éxito.

“Toda la política industrial tiene un riesgo; nunca habrá una política industrial de cero riesgo. Sabíamos que hay un riesgo, pero la idea es minimizarlo. El mecanismo que diseñamos fue no permitir que fuera un asunto nada más de Economía, sino crear un comité intersecretarial que evaluara alrededor de 130 polígonos para seleccionar los más viables en términos energéticos, de desarrollo urbano, impacto ambiental y demás”, finalizó el funcionario.

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